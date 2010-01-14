Во Владимирском соборе Киева освящено казацкое знамя XVIII века «

Во Владимирском соборе Киева состоялась церемония освящения казацкого знамени XVIIІ в. с изображением национального герба «Казак с мушкетом».

Как передает корреспондент УНИАН, церемонию освящения проводил предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ.

Знамя было освящено в присутствии премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая инициировала реставрацию знамени.

Реставрация была осуществлена Фондом интеллектуального сотрудничества «Украина – XIX век» с привлечением украинских специалистов.

Справка УНИАН. Казацкое знамя «Казак с мушкетом» было изготовлено в середине XVIII века в соответствии с требованиями гетманского ордера от 8 марта 1755 года.

В соответствии с распоряжением Кирилла Разумовского, в дальнейшем во всех десяти полках Гетманщины обязывалось изготовлять сотенные знамена с изображением Национального герба – «Казак с мушкетом».

В соответствии с этими предписаниями были также изготовлены знамена в Лубненском полку.

Это знамя в 1875 году передал в церковно-археологический музей при Киевской духовной академии священник церкви села Лохвицкого уезда Полтавской губернии Пантелеймон Данилецкий.

Перед войной знамя хранился в музейных собраниях Киева, откуда его в 1941 году эвакуировали в Уфу.

В Киев знамя вернулось в 1947 году.

В настоящее время казацкое знамя является единственным памятником этого типа, который хранится в музейном фонде Украины и музеях мира.

Ю.ТИМОШЕНКО выступила с инициативой реставрации этого знамени в сентябре 2008 года во время презентации отреставрированного гетманского знамени Ивана Мазепы XVII века.