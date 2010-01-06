Рождественское послание Патриарха Филарета (УПЦ КП)

Рождественское послание Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета преосвященным архипастырям,

боголюбивым пастырям, честному монашеству и всем верным чадам Украинской Православной Церкви

Киевского Патриархата

Дорогие братья и сестры!

Христос родился, славим Его!

Нене снова Православная Церковь празднует Рождество Христово, духовно прославляя Господа нашего Иисуса Христа. Опять в наших храмах раздаются слова: «С нами Бог, разумейте народы и покоряйтесь, яко с нами Бог!» Эти слова обнадеживающе звучат в наше время, когда все христианские народы переживают так называемый финансовый кризис. В Украине к этой всемирной беде добавились свои внутренние проблемы. В этих условиях в нас, христиан, слова пророка Исайи: «С нами Бог!» – вселяют необоримую надежду и твердую веру, что все происходящее в мире с каждым народом и с каждым человеком, происходит для нашего спасения, ради нашей пользы. Бог не только карает за грехи, но и милует. И даже когда Он карает, то делает это с любовью, ради нашего спасения и вечной жизни.

Сын Божий, одно из трех лиц Пресвятой Троицы, Творец вселенной, ради освобождения нас, грешных людей, от греха и смерти, унизил Себя: будучи Богом, Он стал человеком, не изменившись в Своей Божественной природе. Бог так полюбил мир и людей, что отдал Сына Единородного, «чтобы всякий, кто верует у Него, не погиб, а имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Неужели вы думаете, что Тот, Кто испытал страшные страдания на кресте, не любит и переживает за нас, людей ХХІ века?! Или Бога не интересует наша вечная жизнь? Мы можем быть безразличными к своей вечности, но не Он. Наши души разъедает грех, как ржавчина железо, и мы, христиане, почти не обращаем на это внимания. Наши души пропитали сребролюбием, корыстолюбием, неправдой, блудом, завистью, тщеславием, гордостью, властолюбием и другими многими пороками. Мы забываем, что все это ведет нас к вечной гибели. Но чоловеколюбивый Бог, у Которого бездна любви к Своему творению, не желает нашей смерти; Он хочет, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).

Всякий грех побеждается страданиями. Поэтому Спаситель наш Иисус Христос перетерпел страдания на кресте, чтобы нашу человеческую природу очистить от греха. Он взял на Себя грехи всего мира. Его распинают, позорят, кричат: «Если Ты Сын Божий, сойди с креста!» А Он в ответ умоляет Отца Небесного: «Отче, прости им, ибо они не ведают, что творят!» Но для того, чтобы претерпеть страдание и победить грех, нужно было Сыну Божьему иметь человеческую природу, а ее можно было принять через рождение от Пресвятой Девы. В этом и заключается значение Рождества Христова. Без страданий не было бы искупление греха; а страданий не могло быть без воплощения, то есть без Рождества. Апостол Павел называет это великой благочестия тайной, что Бог явился во плоти (1 Тим. 3, 16)

Поскольку мы, христиане, носим на себе имя Христа, то и должны уподобляться Ему во всем, в том числе и в преодолении греха через страдание, как в себе лично, так и в обществе. Поэтому, когда мы не боремся со своими собственными грехами, Господь посылает нам болезни, страдания и всевозможные беды, чтобы мы терпением побеждали наши грехи. Иисус Христос сказал: «Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21, 19).

Церковь призывает верных чад к терпению в страданиях. Но смысл земной жизни заключается не в терпении, а в праведности и благочестии. Что такое праведность? Это свойство жизни человека, когда он свято уважает права других и постоянно исполняет возложенные на него обязанности относительно ближних. Праведным называется тот, кто отдает каждому свое, кто исполняет свои обязанности.

Христос Спаситель принес на землю мир: мир с Богом, мир душевный. Поэтому во время Его рождения ангелы пели: «Слава в вишних Богу и на земле мир, в людях благоволение!» (Лк. 2, 14). Исходя из этого, Церковь учит, что душевный мир христианина должен основываться не на богатстве, не на деньгах и не на корыстолюбии, а на любви и благочестии. Заповеди Божьи следует выполнять из любви к людям, и это, любовью проникнутое исполнение, дает душевный мир и отраду. Когда человек, побуждаемый любовью, исполняет свои обязанности, в тот момент он уже не стремится к собственной выгоде. Если такому человеку отвечают на добро злом, он не теряет из-за этого душевный мир, потому что творил добро с хорошими намерениями: из любви к Богу, из любви к человеку, из любви к благочестию и правде. В таком случае добро всегда остается добром, и цель его достигается даже тогда, когда на добро отвечают злом.

Только та праведность, в основе которой любовь, имеет моральную стоимость и может быть названа крепкой. Она приклоняет к себе Духа Святого. А Дух Святой оскудевающее восполнит, немощное уврачует и даст душе мир и радость, которых ничто никогда не может нарушить.

В этот праздничный день сердечно приветствую Вас, дорогие братья и сестры, и всех христиан Украины, и среди них – верующих УПЦ Московского Патриархата, с Рождеством Христовым и Новым годом. Поздравляю с праздником и наших земляков–украинцев, рассеянных по всему миру: в Америке и Канаде, в Европе и Австралии, любящих свою Родину и заботящихся об Украинском государстве. Поздравляю с Рождеством Христовым Президента Украины Виктора Ющенко, Верховную Раду, Украинское правительство и Вооруженные силы Украины.

В этот великий праздник Рождества Христова возблагодарим Бога за все Его милости к нам, за радости и скорби. Будем молить Христа Спасителя, чтобы Он благословил наше Украинское государство в Новом 2010 году, весь украинский народ, даровал нам мир, согласие, единство и здравый смысл, чтобы мы руководствовались в жизни любовью к Богу, к ближним и к Украине, ходили дорогами правды и не сходили на кривые пути. Пусть светозарные лучи Рождественской звезды освещают наши души и сердца светом правды, мира и любви!

Христос родился, славим Его!

Патриарх Киевский

и всея Руси-Украины

г. Киев

Рождество Христово

2009/2010 гг.