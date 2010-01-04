Состоится VIІI-й Всеукраинский съезд православной молодежи

По благословению Святейшого Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета проводится VIІI-й Всеукраинский съезд православной молодежи.

Как собщает сайт УПЦ КП, съезд будет проходить 6-7 февраля 2010 года в актовом зале Киевской Православной Богословской Академии на территории Михайловского монастыря (Трехсвятительская, 8). Начало пленарного заседания в 10.00.

Во время Съезда будут работать дискуссионные группы, на которых участники смогут обсудить неотложные проблемы православных молодежных ячеек, ознакомиться с опытом активных участников молодежного православного движения, и поделиться своим.

Желающим стать участником съезда, следует зарегистрироваться до 1 февраля 2010 года по телефонам: (044) 592-40-86, (099) 936-16-43, или послать заявку по электронному адресу: info@usm.org.ua.

В связи с тем, что проведение съезда требует значительных финансовых расходов, организаторы просят участников внести пожертвование на питание в размере 95 грн.