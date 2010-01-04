Исполнилось 60 лет монашества Патриарха Филарета

1 января в 2010 г. исполнилось 60 лет с того времени, как наместник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Иоанн (Разумов) совершил постриг студента Московской духовной академии Михаила Денисенко в монашество.

Об этом сообщает сайт Украинской Православной Церкви Киевского патриархата.

По благословению Святейшого Патриарха Алексия (Симанского) новопостриженный инок получил имя Филарет - в честь святого праведного Филарета Милостивого. Выбор этого имени связан с тем, что Патриарх лично очень уважал святителя Филарета (Дроздова), митрополита Московского, так и с тем, что резолюцию по просьбе которой было дано благословение на монашеское пострижение, Патриарх положил 14 декабря - в день памяти праведного Филарета.

Следует отметить, что этот постриг был фактически первым, который был совершен в Лавре после ее послевоенного возобновления. Перед этим было еще одно пострижение, но тот монах вскоре оставил монастырь. Потому архимандрит Иоанн длительное время не хотел никого постригать.

Через несколько дней будет еще одна круглая дата - 60 лет пребывание Патриарха Филарета в священном сане, ведь через две недели после пострижения он был рукоположен в иеродиакона.