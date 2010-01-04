Митрополит Владимир совершил литургию на месте строительства собора Воскресенья Христова

3 января, в Воскресенье перед Рождеством Христовым, Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил Божественную литургию в деревянном храме Всех святых, на месте строительства Свято-Воскресенского кафедрального собора.

Как сообщает сайт УПЦ, по богослужению Архипастырь рукоположил клирика Киевской епархии игумена Тихона (Софийчука) в сан архимандрита.

По завершении службы Блаженнейший Владыка поздравил духовенство и верующих с подготовительными днями, которые предшествуют великому празднику Рождества Христова и призвал на собравшихся Боже благословение:

«Пусть пришествие в мир Христа Спасителя, которое он совершил и совершает для нашего спасения станет для нас спасительным, потому что Он пришел на землю, чтобы нас взять с Собой на небо», - сказал в частности он.