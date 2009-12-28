Новогоднее послание УПЦ к украинскому народу

Новорічне послання єпископату Української Православної Церкви



учасників щорічного подячного молебню біля пам’ятника



Хрестителю Русі святому рівноапостольному князю Володимиру



26 грудня 2009 року



Дякуючи Всемилостивому Богу і Спасителю нашому Іісусу Христу, Його Пречистій Матері, Заступниці та Покровительці нашого роду, всім святим нашої землі на чолі з апостолом Андрієм Первозванним та нашим Хрестителем святим рівноапостольним великим князем Володимиром, ми молитовно проводжаємо 2009 рік.



Українська Православна Церква сьогодні – це 44 єпархії і 64 архієреї; УПЦ – це 11 358 парафій, на яких несуть свій послух 9573 священнослужителі (8938 священиків і 653 диякони); УПЦ – це 22 духовних навчальних заклади (2 академії, 7 семінарій і 13 училищ), а також близько 5000 недільних шкіл; УПЦ – це 191 монастир (96 чоловічих і 95 жіночих), де несуть свій послух 1955 ченців і 3148 черниць; УПЦ – це 85 друкованих видань і 170 інтернет-видань; УПЦ – це тисячі загальноцерковних, єпархіальних та парафіяльних просвітницьких, освітніх і соціальних проектів; УПЦ – це багатомільйонна й багатонаціональна Церква України.



2009 рік від Різдва Христового і 1021 рік від Хрещення Русі залишаться у нашій пам’яті своїми подіями, здобутками, ювілеями та проявами Божого милосердя до Святої Церкви, української держави і нашого боголюбного народу. Серед того, що має залишитися в історії нашої Церкви, держави й народу, – наступне:



1. На початку 2009 року, після упокоєння приснопам’ятного Святішого Патріарха Алексія ІІ, відбувся Помісний Собор Руської Православної Церкви, в якому взяли участь архієреї, духовенство, ченці та миряни від усіх єпархій Української Православної Церкви. Помісний Собор обрав нового Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.



2. Помісний Собор РПЦ підтвердив статус Української Православної Церкви. Згідно із затвердженим Помісним Собором Статутом Руської Православної Церкви «Українська Православна Церква є самокерованою з правами широкої автономії. У своєму житті й діяльності вона керується Томосом Патріарха Московського і всієї Русі 1990 року і Статутом Української Православної Церкви, який затверджується її Предстоятелем і погоджується Патріархом Московським і всієї Русі» (ст. VIII, п. 18).



3. Влітку 2009 року відбувся перший візит в Україну новообраного Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Під час 10-денного візиту Святіший Патріарх звершив богослужіння в усіх трьох лаврах України – Києво-Печерській, Почаївській та Святогірській, а також у Свято-Володимирському храмі древнього Херсонеса, відвідав Донецьку, Горлівську, Сімферопольську, Рівненську, Волинську і Володимир-Волинську єпархії УПЦ, та монастирі — Свято-Микільський Василівський на Донбасі, Свято-Троїцький у Сімферополі, Свято-Троїцький Корецький ставропігійний і Свято-Миколаївський Городоцький на Рівненщіні, Свято-Успенський Святогірський Зимненський ставропігійний на Волині; мав спілкування з єпископатом, духовенством, чернецтвом й мирянами Української Православної Церкви. Патріарші богослужіння на Володимирській гірці, в усіх трьох лаврах та Херсонесі змогли побачити у прямому ефірі мільйони телеглядачів в Україні та за її межами.



4. У 2009 році Українську Православну Церкву відвідав Предстоятель автономної Фінляндської Православної Церкви Архієпископ Карельський і всієї Фінляндії Лев. Під час візиту до України він відвідав Києво-Печерську Лавру, храми й монастирі Києва та Криму.



5. У 2009 році відбулося чотири засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, на яких розглядалися питання внутрішнього і зовнішнього життя Української Православної Церкви. Церква поповнилася двома новими єпископами. Серед найважливіших ухвал Синоду – створення трьох нових Синодальних відділів: у справах сім’ї, пастирської опіки пенітенціарної (тюремної) системи та пастирської опіки козацтва України й духовно-фізичного виховання молоді; рішення про початок підготовки діалогу з тими, хто перебуває поза єдністю із Вселенським Православ’ям, щодо подолання розділень в українському Православ’ї; відкриття нових монастирів та канонізація святих.



6. У 2009 році Священним Синодом Української Православної Церкви було прославлено 13 місцевошанованих угодників Божих:



- святителя Філарета (Гумілевського), Чернігівського;



- ієрея Феодосія (Левицького), Балтського;



- ігумені Рафаїли (Тертацької), Чигиринської;



- ігумені Параскеви (Родимцевої), Топлівської;



- монахині Єлени (Бехтєєвої), Київської;



- блаженної Домніки (Ликвиненко), Олешківської;



- монахині Анастасії (Романової), Київської.



Глинських старців:



- схимитрополита Серафима (Мажуги);



- схиархімандрита Андроніка (Лукача);



- схиархімандрита Серафима (Романцова).



Старців Софронієво-Молченської пустині:



- монаха Софронія (Батовріна);



- послушника Сергія (Тихонова);



- ієромонаха Серапіона.



Також Священним Синодом УПЦ були встановлені дні святкування преподобномучеників Звіринецьких та мученика князя Іоанна Путивльського.



7. У 2009 році Предстоятель Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир здійснив 37 архіпастирських візитів до 23 єпархій УПЦ.



8. У 2009 році Преосвященними архієреями Української Православної Церкви було освячено 224 храми (в тому числі Блаженнішим Митрополитом Володимиром було звершено 35 освячень престолів і храмів). Протягом року в Українській Православній Церкві було закладено 149 нових храмів.



9. У 2009 році Предстоятель Української Православної Церкви очолив паломництва наших співвітчизників до святинь Святої Землі, Святої Гори Афон, до святинь Греції, Італії (святителя Миколая чудотворця в Барі й святителя Амвросія Медіоланського в Мілані) та Росії.



10.У 2009 році Українська Православна Церква відзначила 450 років принесення на Волинь чудотворної Почаївської ікони Пресвятої Богородиці. Всеукраїнський хресний хід зі Святинею відвідав Київ, а також єпархії центру та сходу України. Чудотворну ікону приймала Канада, Італія і, на запрошення Святішого Патріарха Кирила, Москва. До ювілею Священним Синодом УПЦ було запроваджено орден Української Православної Церкви Почаївської ікони Пресвятої Богородиці.



11.У 2009 році Українська Православна Церква відзначила 300-річчя з дня упокоєння святителя Димитрія Ростовського. До ювілею Предстоятель УПЦ відвідав Ростов Великий, де вклонився нетлінним мощам святителя, а у Києво-Печерську Лавру для поклоніння віруючих із Свято-Михайлівського храму с. Полонки Ніжинської єпархії була принесена десниця святого. Священний Синод УПЦ запровадив орден Української Православної Церкви святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського.



12.У 2009 році Україну з благословення Священного Синоду Елладської Православної Церкви відвідала десниця святителя Спиридона, Триміфунтського чудотворця. Святиню в Україну привіз її хранитель – митрополит Керкірський, Пакський і Діапонтійських островів Нектарій. Зі святими мощами відбувся Всеукраїнський хресний хід.



13.У 2009 році наша Церква відсвяткувала 20-річчя відродження Київської Духовної Семінарії. За 20 років її закінчили 4314 випускників, а Київську Духовну Академію – 1768. За роки після відродження Київських духовних шкіл учений ступінь кандидата богослов’я здобули 333 чоловіка, а докторами богослов’я стали 10 чоловік. Сьогодні викладацька корпорація складається з 66 чоловік, серед яких 7 професорів і 13 доцентів. З нагоди ювілею відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Духовна і світська освіта: історія взаємин – сучасність – перспективи». У 2009 році при Київській духовній академії відкрито Археологічний кабінет.



14. У 2009 році з благословення Предстоятеля УПЦ проводилися Міжнародні та Всеукраїнські фестивалі, конференції та читання. Серед найпомітніших: ІХ Міжнародні Успенські читання, ІІ Покровські міжнародні просвітницькі читання, VІІ Міжнародний фестиваль православного кіно і ЗМІ «Покров», І Всеукраїнський фестиваль ЗМІ православних, Міжнародна науково-практична конференція «Гоголь як пророк слова» (до 200-річчя від дня народження письменника) тощо.



15.У 2009 році під патронатом Української Православної Церкви спільно з Національною музичною академією України відбулася «Пасхальна хорова асамблея».



16. У 2009 році Українська Православна Церква взяла участь у вшануванні 65-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників. У музеї Великої вітчизняної війни було відкрито тематичну виставку «Молитва за Україну», а Предстоятель УПЦ звернувся до вірних і всього українського народу зі спеціальним зверненням.



17. У 2009 році Українська Православна Церква розвивала власні та спільні інформаційні проекти (найяскравішим явищем сьогоднішнього телевізійного простору є духовно-просвітницький телеканал «Глас»), здійснювала просвітницьку та соціальну діяльність, підтримуючи створені у попередні роки й започатковуючи нові проекти в інформаційній та освітній сферах, у роботі з людьми соціально незахищеними, похилого віку, позбавленими волі, з військовослужбовцями, молоддю та дітьми.



18.У 2009 році завершуються розробка проектно-кошторисної документації і збір погоджень, необхідних для початку будівництва Свято-Воскресенського Кафедрального собору Української Православної Церкви та Духовно-просвітницького центру при ньому. В храмі Всіх святих на місці будівництва собору регулярно звершувалися богослужіння. Для реалізації проектів Духовно-просвітницького центру й допомоги будівництву зведено експозиційний центр «Галерея “Соборна”».



19. У 2009 році динамічно розвивалися стосунки Української Православної Церкви з усіма гілками державної влади. Незважаючи на політичну та економічну кризу, наявність розбіжностей між Церквою і державою щодо питань повернення церковного майна, викладання релігійних дисциплін у школах і вузах, шляхів відновлення єдності українського Православ’я тощо, Українська Православна Церква в цілому позитивно оцінює рівень церковно-державних відносин і вдячна державі за заходи зі зміцнення суспільної моралі та вирішення питань, з якими Церква зверталася до органів державної влади. Серед найбільш значущих:



- заборона грального бізнесу в Україні;



- встановлення дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира як державного свята – Дня Хрещення Київської Русі;



- передача Успенського собору Києво-Печерської Лаври в постійне користування Церкві;



- встановлення тарифів на газ для парафій на рівні тих, що діють для населення;



- рішення про передачу церковної землі з оренди в постійне користування релігійним громадам;



- рішення про відновлювальну вартість зелених насаджень на земельних ділянках під будівництво храмів та монастирів.







Українська Православна Церква з надією на Бога та його милосердя зустрічає новий 2010 рік від Різдва Христового. Церква молиться за мир і злагоду в державі та суспільстві, за владу й боголюбний народ.



Напередодні виборів Президента України, Церква молиться, щоб Господь благословив нам достойного керівника держави, який би дбав про людей, сприяв єдності народу України й утвердженню в суспільстві високих моральних цінностей – любові, братерства, взаємодопомоги та взаємоповаги.



У 2010 році нас очікують визначні події та ювілеї, серед яких:



1. 20-річчя Томосу Святішого Патріарха Московського і всієї Русі, який надав Українській Православній Церкві незалежність і самостійність в управлінні.



2. Другий візит в Україну Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила.



3. 75-річчя Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира.



4. Прибуття в Україну Курської-Корінної ікони Божої Матері та мощей святителя Димитрія Солунського.



5. Продовження Всеукраїнського хресного ходу з Почаївською іконою Божої Матері.



6. Початок будівництва Свято-Воскресенського Кафедрального собору Української Православної Церкви. Закликаємо духовенство та мирян нашої Церкви до активної молитовної і матеріальної допомоги у звершенні цієї загальноцерковної справи на славу Божу та Його Святої Церкви.







Знову й знову дякуємо Господу Богу за Його великі милості до нас грішних в минулому році й просимо благословити рік, що настає, благодаттю Своєю, вгамувати ворожнечу, негаразди та суперечки, подати нам мир, щиру і нелицемірну один до одного любов, злагоду і доброчинне життя, дарувати рясний врожай, якого вистачило б усім, хто потребує, зберегти нас протягом року та по всі дні нашого життя від усіляких негараздів, укріпити нас, державу й народ у любові до Бога та Його Святої Церкви.





Від імені учасників подячного молебню



Володимир,



Митрополит Київський і всієї України



Предстоятель Української Православної Церкви

