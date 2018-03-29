Николай Доненко: «Мы стоим на грани истории, только от молитв святых зависит – будет она продлена или нет»

Православная Церковь 28 декабря празднует Собор крымских святых. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в поселке Нижняя Ореанда (Крым), автор книг о новомучениках и исповедниках Русской Православной Церкви (многие из которых были прославлены на Архиерейском Соборе 2000 года), член комиссии по канонизации святых РПЦ протоиерей Николай ДОНЕНКО рассказал о своей работе по исследованию исповеднической жизни и мученической кончины крымских святых в 20-30 годы ХХ ст.



«Свидетельство верности Христу смертью имеет вселенское значение»



- Отец Николай, Ваши исследования раскрывают особенности жизни Крымского полуострова в 20-30 годы ХХ ст. Охарактеризуйте церковную жизнь тех лет.



- События 20-30 годов ХХ ст. чрезвычайно важны, интересны и привлекательны. Я думаю, что это и есть рассвет церковной жизни. Именно рассвет, а не упадок. Как правило, духовный или культурный подъём люди подсознательно связывают с материальным успехам и общественным признанием, но это не всегда так. Как известно, у РПЦ в годы гонений не было материальной базы, она была объявлена вне закона. Против нее восстала вся репрессивная машина тоталитарного государства. Верующие, в то страшное время сверхчеловеческого напряжения, либо отпадали от Церкви, либо шли навстречу своим страхам. Преодолевали себя как препятствие и по дару Христа становились святыми. На иконе “Новомученики и исповедники Российские” мы видим великое множество святых мужей и жён, которых прославил Бог. Собственно говоря, наша поместная церковь состоит на 2/3 из новомучеников. Это серьёзный факт, который, к сожалению, достаточно не осмыслен.



«Весной 1920 года на Карантине в бараках советская власть организовала концлагерь. Людей набивали так плотно, что спать приходилось на одном боку и переворачиваться на другой при необходимости всем вместе. Красноармейцы отнимали даже нижнее белье и нательные кресты. «Чисто белых» незамедлительно расстреливали на мысе Святого Илии, а тела сваливали в три параллельно идущие балки или за городским кладбищем. Иногда людей связывали колючей или простой проволокой и топили в море за Чумной горой. Места расстрелов охранялись от тех, кто пытался забрать тела для погребения… Происходившее в Крыму удивляло даже профессиональных палачей» (1).



- Вы исследуете историю жизни новомучеников и исповедников крымских во времена становления советской власти. Благодаря чему удалось воссоздать подробности их земной жизни?



- Сначала по мере сил воссоздавалась реальная жизнь церковного народа 20-30 годов XX cт. Шло восстановление контекста. Что же было на самом деле? Архивы помогли увидеть общую картинку: что делали епископы, что делали священники, миряне. Кто оказался по правую руку Христа, кто по левую. Кто стал обновленцем, преследуя меркантильные интересы, а кто вопреки всему остался православным, сохранил верность патриаршей Церкви, и подтвердил это всей своей жизнью, и даже смертью. Для этого надо изучить все доступные документы, которые имеются в разных архивах спецслужб, как Украины, так и России. Только, когда все архивно-следственные дела по тому или иному вопросу изучены, мы можем сказать, что человек действительно оказался верным до конца.



- В чем особенность мученического и исповеднического подвига в условиях ХХ века? Расскажите о критериях, по которым Вы подготавливаете документы на канонизацию крымских святых.



- Во-первых, человек не должен был свидетельствовать безбожной власти против себя. То есть, не лгать, что он японский или немецкий шпион, не лгать, что является контрреволюционером. Были такие люди, которые держались очень твердо и на себя не говорили ничего. Но, когда дело касалось свидетельств на своих ближних, собратьев по служению, то ломались и поддакивали следователю. Подписывали ложные обвинения на невинных людей, с надеждой выгородить себя и угодить безбожной власти. Это серьезное препятствие и комиссия по канонизации такую кандидатуру, как правило, не рассматривает.



«Игнорируя страдания и смерть ради Христа, мученики становились недостижимыми гонителями, которые оказывали, сами того не ведая, услугу Христу, так как кровью, пролитой за веру и Церковь, Господь вписывал их имена в Книгу Жизни» (2).



- Расскажите о принципах канонизации новомучеников.



- Согласно учению Православной Церкви, эта процедура достаточно определенная. Мученик свидетельствует верность Христу своей смертью. Если у него были какие-то грехи, он омывает их своей кровью, которую проливает ради Христа. Как святой Бонифатий, который вел не вполне благочестивую жизнь, но между тем, свидетельствуя своей кровью верность Христу, оказался мучеником. Мученичество имеет вселенское значение. В отличие от преподобных, где требуется подтверждение благочестивой жизни, чудотворение и народное почитание. С мучениками все очевидней.



«Если подвиг мучеников не востребован, это можно назвать апостасией»



- Какое значение имеют новые святые для православного человека? Востребован ли, по-вашему, феномен новомученичества в восприятии современного христианства?