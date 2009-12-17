Идея Москвы как третьего Рима вредна для единства православия

Попытки в любой форме – «исторической Руси», «славянской цивилизации» или «русского мира» – возродить средневековую идею о том, что «Москва является третьим Римом», неприемлемы и вредны для единства Вселенского Православия. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата, об этом сказано в решении Священного Синода УПЦ КП под председательством Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА.

По мнению Синода УПЦ КП, за этими попытками просматривается “желание использовать авторитет и структуру церкви для достижения политической цели возобновления потерянной власти Москвы над странами прежнего Советского Союза”. “Реализация этих идей имеет целью в первую очередь лишить Украину реального государственного суверенитета и независимости”, - отмечается в решении Синода.

Синод также констатирует, что “единство Православной Церкви определяется, прежде всего, единством православной веры, а не подчинением определенному патриаршему престолу или принадлежностью к «славянской цивилизации» или «русскому миру”.

Синод УПЦ КП также отметил “важность продолжения контактов с Константинопольской Матерью-Церквой в деле преодоления разделения Украинской Церкви, поскольку Константинопольский Патриархат выражает свое желание, а также имеет авторитет и надлежащую осведомленность в украинских делах для того, чтоб быть не только стороной или посредником диалога, но и центром единения Украинского Православия”. “Мы высоко ценим это и оставляем для себя возможным рассматривать все конструктивные предложения Константинопольской Матери-Церкви, которые будут вести к объединению Украинского Православия”, - отмечается в решении Синода.

Синод УПЦ КП также призвал “архиереев, духовенство и верных Киевского Патриархата избегать проявлений враждебного отношения к представителям Украинской православной церкви Московского патриархата, всячески способствовать установлению между православными верующими обеих Церквей мирных взаимоотношений”. “Следует помнить, что мы являемся детьми Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, исповедуем одну православную веру, а проявления вражды осложняют процесс объединения разделенного Украинского Православия”, - -отмечается в решении Синода.

Как сообщал УНИАН, выступая 3 ноября 2009 г. на открытии III Ассамблеи русского мира в Москве Предстоятель Российской православной церкви патриарх КИРИЛЛ предложил ввести в употребление новый термин, который означал бы содружество стран, объединенных русской культурой, – «страна русского мира». Он означал бы, по словам патриарха, что «страна относит себя к русскому миру, если в ней русский язык используется в качестве языка межнационального общения, развивается русская культура, сохраняется общая историческая память».

По его мнению, ни одна из стран русского мира не может действовать на международной арене в полном одиночестве, здесь также должен соблюдаться принцип соборности. «Только объединенный русский мир может стать сильным субъектом международного права», - заявил патриарх КИРИЛЛ.