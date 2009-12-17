Почаевская икона Божьей Матери побывает в Италии

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира с 17 по 28 декабря чудотворная Почаевская икона Божьей Матери будет находиться в итальянских городах Милане и Риме, где проживает и работает значительное количество украинцев (по официальным данным только в Милане проживает по меньшей мере 30 000 украинцев. По приблизительным (неофициальным) подсчетами количество наших соотечественников в Италии составляет от 700 тысяч до 1 миллиона человек).

Как сообщает сайт УПЦ, в частности, в Милане 17, 19, 20 21, 22 декабря икона будет находиться в храме свт. Амвросия Медиоланского (метро San Babila, 100 метров справа по Corso Europa), а 18 и 23 декабря в храме Серафима Саровского и Сергея Радонежского (метро Cadorna, via Giolini angolo con via Porlezza).

В Риме 24 и 25 декабря прийти на поклонение к иконе можно будет в храм святителя Николая чудотворца (Via Palestro, 69, рядом с м. Termini, выход в сторону via Marsala), а 26 и 27 декабря - в храм святой великомученицы Екатерины, до которого можно прибыть автобусом №64 от метро Stazione San Pietro.

Во время пребывания Почаевской иконы Божьей Матери в Милане в храме украинской парафии святителя Амвросия Медиоланского 20 декабря будет совершена Божественная литургия Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром, который для этого прибудет в Италию.