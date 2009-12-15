В Полтаве воссоздадут церковь начала ХХ века

Горсовет Полтавы выделил 3156 кв.м. земли для строительства храмового комплекса Свято-Андреевской Украинской Православной Церкви. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Полтавы.

По их данным, запроектировано строительство пяти купольной церкви с отдельно расположенной колокольней. Молебный зал рассчитан на 300 человек, с традиционной для христианских храмов ориентацией алтаря. Общая площадь здания составит 577 кв.м. Храм сохранит основные черты церкви, которая стояла на Сенной в начале ХХ века.

"Строить культовое сооружение будут за пределами существующей парковой зоны в соответствии с архитектурно-строительными требованиями. Деревья будут пересажены с помощью современной техники", -сказал мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ.

В Полтавской епархии УПЦ сообщили, что строительство планируют начать в 2010 году.