В Симферополе откроется выставка рождественских открыток

В Симферополе в этнографическом музее 18 декабря откроется выставка "От Святителя Николая - к Крещению Господню". Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Симферопольской и Крымской епархии УПЦ.

Как сообщили в пресс-центре, на выставке будут представлены детские рисунки (рождественские открытки) и рождественские елочные игрушки, присланные на конкурс, объявленный Симферопольской и Крымской епархией УПЦ МП. По благословению Правящего Архиерея Митрополита Лазаря конкурс проводился среди учеников общеобразовательных и воскресных школ, православных гимназий и лицеев, художественных школ и студий, воспитанников дошкольных и других детских учреждений совместно с Ассоциацией музеев и заповедников Крыма и КРУ "Этнографический музей".

Выставка продлится до 19 января. Лучшие рисунки и игрушки будут отобраны специальной комиссией в фонды музея.