Андреевскую церковь откроют на Андрея

Андреевская церковь в Киеве откроется 13 декабря, в праздник Андрея Первозванного.

Об этом сообщает сайт “Украинская автокефалия”.

“Фундамент и склон держат 370 опор, угроза сползания уже ликвидирована. Полностью завершены работы по установке 100 буронабивных свай по нижнему ярусу склона и 270 – под папертью” – сообщил заместитель директора заповедника «София Киевская» Вадим Кириленко.

“Теперь возобновляем паперть, после чего приступим к благоустройству территории. Для этого еще есть несколько дней” - сказал он и напомнил, что мероприятия по “омоложению” одной из самих красивых церквей столицы начались в конце июля, когда Кабмин выделил с резервного фонда 10 млн. гривен. “Их хватило лишь на первый этап реконструкции – укрепление холма, на котором стоит Андреевская. Но всех проблем церкви это не решило”, – отметил В.Кириленко.

Директор заповедника также пожаловался на недостаток финансирования для поддержания общего состояния здания, которое, по его словам, пока и не предусматривается.