В Донецкой области - фотовыставка к годовщине смерти Алексия II

В городском музее истории города Краматорска Донецкой области открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине смерти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Украинской Православной Церкви.

На фотовыставке представлены работы художника Игоря ГРАЧЕНКО, известные многим верующим жителям Донбасса. Фотохудожник принимал участие в праздновании 1020-летия Крещения Руси в Киеве и в Москве, когда ему удалось получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также сделать удачные снимки Его Святейшества.

«Мне хотелось бы сохранить светлый образ почившего Предстоятеля Русской Православной Церкви в памяти современников и потомков, - сказал И. ГРАЧЕНКО, - поэтому я и назвал свою фотовыставку «Великий Патриарх великой Церкви».