В Донецкой области - фотовыставка к годовщине смерти Алексия II
«Великий Патриарх великой Церкви»
В городском музее истории города Краматорска Донецкой области открылась фотовыставка, приуроченная к годовщине смерти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой епархии Украинской Православной Церкви.
На фотовыставке представлены работы художника Игоря ГРАЧЕНКО, известные многим верующим жителям Донбасса. Фотохудожник принимал участие в праздновании 1020-летия Крещения Руси в Киеве и в Москве, когда ему удалось получить благословение Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, а также сделать удачные снимки Его Святейшества.
«Мне хотелось бы сохранить светлый образ почившего Предстоятеля Русской Православной Церкви в памяти современников и потомков, - сказал И. ГРАЧЕНКО, - поэтому я и назвал свою фотовыставку «Великий Патриарх великой Церкви».