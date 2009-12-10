В Святогорске построят храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В Святогорске состоялась закладка храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Закладку храма совершил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры епископ Святогорский Арсений в сослужении братии монастыря.

Как сообщает сайт УПЦ, в основание храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии были заложены памятная табличка и камни от четырех известнейших православных соборов: Софийского собора г. Киева, Спасо-Преображенского собора г. Переяслав-Залесского, Спасского собора г. Чернигова и Успенского собора г. Ростова Великого.

«Это будет красивый, солидный храм, его строят около областного госпиталя для ветеранов и инвалидов войны, он будет закончен предположительно через год или к 2012 году - рассказал мэр Святогорска Александр Дзюба, - думаю, его постройка будет способствовать дальнейшему возрождению духовности и нравственности в нашем крае. Все это делается для людей, думаю, те, кто придет в этот храм, приблизятся к Богу в своих мыслях.

Постройка храма в честь святых Веры, Надежды и Любови - важная веха на этом пути, ведь рано или поздно каждый из нас приходит к Богу, и если мы хоть чем-то этому поспособствовали, значит мы не зря прожили свою жизнь».