Патриарх Филарет освятил часовню Воскресенья Господнего
12:57, 10 декабря 2009Православие
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На территории военной части
Святейший Патриарх Филарет посетил м. Ирпень Киевской области. Здесь Святейший Владыка освятил часовню, построенную в честь Воскресенья Господнего на территории военной части № 3027 «Барс».
Об этом сообщает сайт УПЦ КП.
Его Святости сослужило Киево-Святошинское духовенство: благочинный прот. Василий Чупровский, прот. Николай Кригин, настоятель храма о. Роман Мельниченко, о. Сергей Мирошниченко, о. Иван Дзюба.
На празднике присутствовал заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам – Игорь Михайлишин и личный состав военной части.
Также Патриарх Филарет ознакомился с духовной жизнью Свято-Покровской парафии и строительством их нового храма.
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