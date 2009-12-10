Патриарх Филарет освятил часовню Воскресенья Господнего

Святейший Патриарх Филарет посетил м. Ирпень Киевской области. Здесь Святейший Владыка освятил часовню, построенную в честь Воскресенья Господнего на территории военной части № 3027 «Барс».

Об этом сообщает сайт УПЦ КП.

Его Святости сослужило Киево-Святошинское духовенство: благочинный прот. Василий Чупровский, прот. Николай Кригин, настоятель храма о. Роман Мельниченко, о. Сергей Мирошниченко, о. Иван Дзюба.

На празднике присутствовал заместитель городского председателя по гуманитарным вопросам – Игорь Михайлишин и личный состав военной части.

Также Патриарх Филарет ознакомился с духовной жизнью Свято-Покровской парафии и строительством их нового храма.