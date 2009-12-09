УАПЦ позаботится о возрождении Свято-Михайловского монастыря на Прикарпатье

Архиерейский Собор УАПЦ по просьбе Високопреосвященнейшего АНДРЕЯ, митрополита Галицкого принял решение о возрождении известного с XIII века Свято-Михайловского мужского монастыря в с. Пидмыхайля Калушского района Ивано-Франковской области.

Такое решение принял Архиерейский Собор УАПЦ, сообщает сайт Украинской автокефальной православной церкви.

На предложение Предстоятеля УАПЦ Блаженнейшего Митрополита МЕФОДИЯ Архиерейский Собор УАПЦ также решил способствовать основанию межконфессионального Научно-богословского Института св. ап. Андрея Первозванного в городе Киеве “на базе которого могли бы сотрудничать специалисты разных юрисдикцый и Украинских Церквей”.