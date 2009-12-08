Волынская семинария УПЦ будет готовить звонарей
Колокола созывают верующих на молитву
Кружок звонарей начал работу при Волынской духовной семинарии УПЦ (МП). Как сообщает РИСУ, самый лучший из учеников будет принимать участие в фестивале звонарей, который традиционно ежегодно проходит в древнем луцком замке Любарта.
Деятельность кружка звонарей благословил управляющий Волынской епархией УПЦ митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, ректор Волынской духовной семинарии.
Учеба будет проводиться под руководством клирика Свято-покровского храма иеродиакона Агапита Шпиняка и священника Владимира Гринько настоятеля храму святой великомученицы Екатерины в селе Большой Омеляник Луцкого района.
* * В храме колокола начали использоваться с конца IV ст., сначала — в Западной Европе. Существует предание, которое приписывает изобретение колокола св. Павлину Ноланскому в конце IV - в начале V века. Колокола используются для созыва верующих на молитву, на торжественные моменты богослужения.