Волынская семинария УПЦ будет готовить звонарей

Кружок звонарей начал работу при Волынской духовной семинарии УПЦ (МП). Как сообщает РИСУ, самый лучший из учеников будет принимать участие в фестивале звонарей, который традиционно ежегодно проходит в древнем луцком замке Любарта.

Деятельность кружка звонарей благословил управляющий Волынской епархией УПЦ митрополит Луцкий и Волынский Нифонт, ректор Волынской духовной семинарии.

Учеба будет проводиться под руководством клирика Свято-покровского храма иеродиакона Агапита Шпиняка и священника Владимира Гринько настоятеля храму святой великомученицы Екатерины в селе Большой Омеляник Луцкого района.

* * В храме колокола начали использоваться с конца IV ст., сначала — в Западной Европе. Существует предание, которое приписывает изобретение колокола св. Павлину Ноланскому в конце IV - в начале V века. Колокола используются для созыва верующих на молитву, на торжественные моменты богослужения.