В Киев прибыла чудотворная икона Божией Матери «Тригорская», которой молятся об исцелении детей

В воскресенье 6 декабря в храме святого мученика Трифона (Киев, Троещина) прибыла Чудотворная икона Божией Матери «Тригорская».

Как сообщили УНИАН в храме святого мученика Трифона, икона впервые вывезена из стен Спасо-Преображенского храма Тригорского монастыря (Житомирская область), где она хранится в специально устроенном киоте под серебряной ризой.

Образ Божьей Матери был написан в средние века. Монастырь, в котором находится икона, не единожды переживал тяжелые времена, а в 20-х годах прошлого века и вовсе был закрыт. Позже был взорван один из трех храмов обители. Икону, к счастью, удалось спасти. Теперь она постоянно находится в монастыре, возрожденном в начале 90-х годов, в специально устроенном киоте под серебряной ризой.

Тригорский образ Божьей Матери прославился своими чудесами. Перед иконой молятся об исцелении от болезней, особенно детей, и о разрешении других проблем. В 1867 году было задокументировано исцеление молившегося перед иконой 17-летнего юноши, в результате травмы потерявшего здоровье и онемевшего. Чудеса продолжаются и в наше время - исцелившиеся от разных недугов и разрешившие свои проблемы люди оставляют в дар образу Богоматери украшения.

Чудотворная икона Божьей Матери «Тригорская» доступна для поклонения до 13 декабря включительно.

Каждый день в храме проходит молебен в 9.00 и 13.00, чтение акафиста — в 18.00. На время пребывания иконы храм работает с 7.00 до 21.00.

Адрес храма: г. Киев, Деснянский район (Троещина), перекресток ул. Сабурова и Электротехнической (около магазина МЕТРО). Проезд: ст. метро Петровка, 101 автобус и маршрутка 101; ст. метро Черниговская, 28 трамвай, маршрутка 233 или 28; ехать до остановки ул. Сабурова.