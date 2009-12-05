Патриарх Филарет видит центром единения украинского православия Константинопольский патриархат

Центром единения украинского православия может стать Константинопольский патриархат. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата, об этом сообщил в своем обращении к духовенству и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.

"Мы не можем забывать, что Константинопольская Церковь-Мать имеет и желание, и авторитет, и надлежащую осведомленность в украинских делах для того, чтоб быть не только стороной или посредником диалога, но и центром единения украинского православия, - отметил Патриарх. - И, в отличие от Московского патриархата, Константинопольская Церковь для этого на самом высоком уровне проводит переговоры и встречи с нами, в том числе и лично с Предстоятелем Киевского патриархата. Мы высоко ценим это и оставляем для себя возможным рассматривать все конструктивные предложения Константинопольской Матери-Церкви, которые будут вести к объединению украинского православия".

По мнению Патриарха Филарета, открытие в Киеве представительства Вселенского Патриарха могло бы способствовать как лучшему взаимопониманию между православными в Украине, так и лучшему информированию Патриарха Варфоломея о жизни Украинской Церкви.

Патриарх Филарет также отметил, что в Киевском патриархате понимают, что диалог об объединении украинского православия не будет лёгким.

"Мы хорошо видим, что хотя сейчас Московская патриархия не выступает против диалога УПЦ (МП) с Киевским патриархатом, украинских архиереев, не согласных с этим диалогом, патриархия и не думает подчиняться своему Предстоятелю и Синоду", - отметил он.

"Напомню, что однажды в УПЦ уже было привнесено разделение между Предстоятелем и епископатом – это не принесло пользы церкви. Сейчас мы вновь видим попытки подорвать авторитет Предстоятеля УПЦ (МП) (митрополита Владимира - ред.), опять, пусть неформально, но действенно урезать права независимости и самостоятельности в управлении – этот путь не был результативным раньше, не станет полезным и теперь", - сказал Патриарх Филарет.

Он также добавил, что всех православных верующих в Украине объединяет сегодня желание "преодолеть разделение православия в Украине – это, вместе с единством в православной вере, является основой для диалога и взаимопонимания". "Тот, кто желает преодолеть разделение Церкви – будет искать для этого возможности, а тот, кто не желает – всегда найдёт оправдание своему нежеланию. Мы верим, что первых среди вас и среди нас больше, чем вторых", - отметил Патриарх Филарет.

Ранее сообщалось, что Украинская автокефальная православная церковь хочет войти в состав Вселенского патриархата. Об этом говорится в обращении УАПЦ к Константинопольскому патриарху Варфоломею.

"УАПЦ вновь подтверждает перед лицом Матери Церкви, что ради выхода из искусственной канонической изоляции и восстановления сопричастия со вселенским православием, наша церковь готова и стремится войти в состав Вселенского патриархата на правах автономии", - говорится в обращении.

Сам же вселенский патриарх Варфоломей I заявляет о преданности идеи создания единой поместной украинской церкви. Об этом он сказал, выступая на презентации памятной монеты, выпущенной Национальным банком Украины по случаю визита Патриарха в Украину во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.

NEWSru.ua