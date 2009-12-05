Патриарх Филарет видит центром единения украинского православия Константинопольский патриархат
Патриарх Филарет видит центром единения украинского православия Константинопольский патриархат
Центром единения украинского православия может стать Константинопольский патриархат. Как сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата, об этом сообщил в своем обращении к духовенству и верующим Украинской православной церкви Московского патриархата Патриарх Киевский и Всея Руси-Украины Филарет.
"Мы не можем забывать, что Константинопольская Церковь-Мать имеет и желание, и авторитет, и надлежащую осведомленность в украинских делах для того, чтоб быть не только стороной или посредником диалога, но и центром единения украинского православия, - отметил Патриарх. - И, в отличие от Московского патриархата, Константинопольская Церковь для этого на самом высоком уровне проводит переговоры и встречи с нами, в том числе и лично с Предстоятелем Киевского патриархата. Мы высоко ценим это и оставляем для себя возможным рассматривать все конструктивные предложения Константинопольской Матери-Церкви, которые будут вести к объединению украинского православия".
По мнению Патриарха Филарета, открытие в Киеве представительства Вселенского Патриарха могло бы способствовать как лучшему взаимопониманию между православными в Украине, так и лучшему информированию Патриарха Варфоломея о жизни Украинской Церкви.
Патриарх Филарет также отметил, что в Киевском патриархате понимают, что диалог об объединении украинского православия не будет лёгким.
"Мы хорошо видим, что хотя сейчас Московская патриархия не выступает против диалога УПЦ (МП) с Киевским патриархатом, украинских архиереев, не согласных с этим диалогом, патриархия и не думает подчиняться своему Предстоятелю и Синоду", - отметил он.
"Напомню, что однажды в УПЦ уже было привнесено разделение между Предстоятелем и епископатом – это не принесло пользы церкви. Сейчас мы вновь видим попытки подорвать авторитет Предстоятеля УПЦ (МП) (митрополита Владимира - ред.), опять, пусть неформально, но действенно урезать права независимости и самостоятельности в управлении – этот путь не был результативным раньше, не станет полезным и теперь", - сказал Патриарх Филарет.
Он также добавил, что всех православных верующих в Украине объединяет сегодня желание "преодолеть разделение православия в Украине – это, вместе с единством в православной вере, является основой для диалога и взаимопонимания". "Тот, кто желает преодолеть разделение Церкви – будет искать для этого возможности, а тот, кто не желает – всегда найдёт оправдание своему нежеланию. Мы верим, что первых среди вас и среди нас больше, чем вторых", - отметил Патриарх Филарет.
Ранее сообщалось, что Украинская автокефальная православная церковь хочет войти в состав Вселенского патриархата. Об этом говорится в обращении УАПЦ к Константинопольскому патриарху Варфоломею.
"УАПЦ вновь подтверждает перед лицом Матери Церкви, что ради выхода из искусственной канонической изоляции и восстановления сопричастия со вселенским православием, наша церковь готова и стремится войти в состав Вселенского патриархата на правах автономии", - говорится в обращении.
Сам же вселенский патриарх Варфоломей I заявляет о преданности идеи создания единой поместной украинской церкви. Об этом он сказал, выступая на презентации памятной монеты, выпущенной Национальным банком Украины по случаю визита Патриарха в Украину во время празднования 1020-й годовщины крещения Киевской Руси.
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