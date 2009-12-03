Обращение Патриарха Филарета (УПЦ КП) к УПЦ по поводу диалога
Преосвященные владыки, всечестные отцы
дорогие братья и сестры!
Как вы знаете, 2 октября этого года впервые за все время разделения Украинской Церкви состоялась официальная встреча сформированных Священными Синодами УПЦ (МП) и Киевского Патриархата двух рабочих групп, на которые возложена ответственность за подготовку к диалогу между двумя Церквами. Среди верующих Киевского Патриархата и в обществе эта встреча и ее результаты, изложенные в общем протоколе, были восприняты положительно. Надеюсь, что и среди вас есть значительное большинство тех, кто считает, что диалог между Киевским Патриархатом и УПЦ (МП), – это лучше, чем предшествующее гибельное для Православия противостояние и вражда.
Как мы, со стороны Киевского Патриархата, видим задание и перспективы нашего диалога?
В первую очередь всем пора осознать – Киевский Патриархат не является ни творением политиков, ни прихотью нескольких лиц. Независимо от того, признают это или нет, Киевский Патриархат – Поместная Православная Церковь. Мы нерушимо храним православную веру, исповедуем ее догматы, живем по православным церковным канонам.
Но по воле тех, кто отрицает независимость Украины и даже само бытие украинского народа, как отдельной нации, кто политико-цивилизационные концепции и сохранение имперской власти ставит выше единства во Христе, наша Церковь оказалась в искусственной внешней изоляции и пока еще остается непризнанной. Однако мы уверены – это лишь временно, потому что таким же сложным путем к признанию своего автокефального статуса перед нами успешно пришли все новейшие Поместные Церкви.
Мы убеждены, что каноны Церкви и чей-то произвол в их толковании – не одно и то же, даже когда этот произвол оформлен в постановлениях высоких собраний. Потому что и Самого Христа отдали на распятие, ссылаясь на выполнение требований Закона Божьего. И таких святителей, как Иоанн Златоустый, Филипп Московский и Арсений (Мациевич), тоже вначале судили за «нарушение канонов» и соборно «лишали сана», а затем прославили в лике святых.
Много упреков слышно в наш адрес по поводу того, что мы не имеем евхаристического общения с другими поместными Церквами. Но не мы разорвали это евхаристическое общение, и не по вероучительным причинам оно было разорвано. Если священник из-за враждебного отношения к прихожанину отлучит его от Причастия – отлучает ли он его от Христа и Церкви? Если из-за дружеских отношений или выгоды такое отлучение признают и другие священники – правдивее ли оно станет?
В истории Церкви в целом и Московского Патриархата в частности видим многие примеры того, как архиереями и их соборами произносились несправедливые анафемы и отлучения. Раньше я вспоминал об этих примерах, а здесь приведу еще один – Большой Московский собор 1666-67 гг. провозгласил анафему на старые церковные обряды и всех, кто их придерживается, отметив, что этой анафемы никто никогда пусть не снимает. В 1971 г. Поместный Собор РПЦ ради диалога со старообрядцами снял эти анафемы. Если Московский Патриархат ведет диалог с теми, кого триста лет именовал не иначе, как раскольниками – почему тогда кое-кто так предвзято относится к диалогу с Киевским Патриархатом? Ведь, в отличие от РПЦ и старообрядцев, между нами нет разницы ни в вероучении, ни в богослужении.
Раньше возможность диалога с нами отвергалась в надежде на то, что Киевский Патриархат скоро исчезнет. Время доказало тщетность этих надежд. Невзирая на очень сложные условия, за последние 20 лет Киевский Патриархат вырос, окреп духовно и организационно. Мы – не маргинальная или временная организация, на которую можно не обращать внимания, существование которой можно игнорировать. Так много кто из вас делал раньше, но думать так в настоящий момент значит не видеть очевидного.
Киевский Патриархат – большая Православная Церковь с десятками епископов, тысячами священников и миллионами верующих, с огромным общественным авторитетом и влиянием. Она из года в год растет и крепнет. Кое-кто, возможно, ожидает, что со сменой Предстоятеля Киевского Патриархата он придет в упадок, но это – тщетные надежды. Потому что многие из тех, кто этого ожидал, – упокоились, а Киевский Патриархат – живет.
У нас растет поколение молодых священников и епископов, которые, убежден, смогут достойно продолжить дело строения Украинской Поместной Православной Церкви. Ведь история борьбы за автокефалию Украинской Церкви в ХХ в. свидетельствует – хотя отходят иерархи и сменяются поколения, желание верующего народа иметь свою церковную независимость остается неизменным. И этого желания не смогут изменить ни отдельные иерархи, ни их соборы, ни несправедливые приговоры или анафемы. А тот, кто трудится ради воплощения этого желания, имел и будет иметь поддержку Божью и людей.
Обо всем этом я пишу не для того, чтоб прославить Киевский Патриархат или кого-то обвинить, а с целью объяснить необходимость диалога между ним и УПЦ (МП). Украинское Православие разделено и от этого страдаем и вы, и мы. От этого страдает Православная Церковь как таковая, потому что это является искушением для людей, которые поддаются духу мира сего или воспринимают проповедь новейших и нетрадиционных учений, широко раскинувших свои сети в Украине для уловления душ тех, кто ищет Бога.
Многократно мы призывали начать диалог, чтобы в христианском духе любви к ближнему увидеть то, что нас объединяет, и обменяться мнениями по поводу того, что нас разделяет. На эти наши призывы мы долго не получали позитивного ответа. Зато через средства массовой информации мы узнавали об очередном повторении обвинений в наш адрес, среди которых не было никаких конструктивных предложений.
Нам предлагали, а кое-кто и в настоящий момент предлагает, вернуться к тому, что было в прошлом. Но всем следует ясно осознать, что, как бы этого кому-то не хотелось, возвращение к прошлому – невозможно. Возможен лишь поиск того, что нам нужно сделать в настоящий момент, чтоб достичь церковного единства в будущем.
Все, кого волнует будущее православие в Украине, понимают – необходим диалог. Мы должны говорить о том, что нам следует сделать для преодоления разделения, как Украинскую Церковь опять сделать единой. Не ставить ультиматумы, не выдвигать заведомо неприемлемых требований. Не только говорить самим, но и слушать, и главное – слышать мнение другой стороны. А тот, кто не понимает и не желает этого, подобен фарисеям, успокоенным своей мнимой праведностью и считавшими себя спасенным, а всех, кто с ними не согласен, включая Самого Спасителя – грешниками и врагами. К таким можно приложить слова Господни о лицемерных фарисеях, которые сели на престоле Моисееве, и сами в Царство Божье не входят, и тем, кто хочет войти, мешают (сравн. Мф. 23:2,11). Так и они – сами ничего не делают для единства Церкви, а тех, кто желает что-то сделать, – осуждают.
Мы понимаем всю сложность процесса диалога, потому что наше виденье как настоящего, так и будущего Украинской Церкви отличается. Киевский Патриархат считает, что в Украине должна быть единая Поместная Православная Украинская Церковь – автокефальная в своем устройстве, но духовно единая с другими Поместными Церквами в православной вере и таинствах. Для вас ценным является подчинение Московскому Патриархату. Но нас объединяет желание преодолеть разделение православия в Украине – это, вместе с единством в православной вере, является основой для диалога и понимания.
Существуют и другие сложности в процессе диалога. Если в Киевском Патриархате он воспринимается положительно, то в УПЦ (МП) отношение неоднозначное. Фактически, кроме диалога с нами, стороне, которая представляет вашу Церковь, нужно вести еще и два дополнительных диалога – с Московской патриархией и с «ревнителями» в Украине. Последние критически настроены относительно идеи диалога – но сами ничего конструктивного не предлагают.
Все это является яркой иллюстрацией противоречивости нынешнего статуса УПЦ (МП). При задекларированной «независимости и самостоятельности в управлении», УПЦ очень сложно принять какое-то принципиальное решение, если это решение не только формально, но и фактически не будет санкционировано из Москвы. И мы хорошо видим, что хотя в настоящий момент Московская патриархия не выступает против диалога УПЦ (МП) с Киевским Патриархатом, украинских архиереев, которые не согласны с этим диалогом, патриархия не наставляет подчиняться своему Предстоятелю и Синоду. Напомню, что однажды в УПЦ уже было привнесено разделение между Предстоятелем и епископатом – это не принесло пользу Церкви. В настоящий момент мы опять видим попытки подорвать авторитет Предстоятеля УПЦ (МП), опять, пусть неформально, но действенно урезать права «независимости и самостоятельности в управлении» – этот путь не был результативным ранее, не станет полезным и теперь.
Вокруг процесса диалога недоброжелателями распространяется много слухов. Ставится вопрос – что после возможного объединения произойдет с епископами и священниками обеих Церквей? Наша позиция в этом вопросе проста и понятна – каждый архиерей останется руководить теми приходами, которые есть в его подчинении, каждый благочинный далее будет возглавлять свое благочиние, настоятель – свой приход. Если иерархия и духовенство наших Церквей могут сосуществовать в настоящий момент, не имея общения, то смогут и в том случае, когда Церковь станет единой. Мы – не враги друг другу, потому что один у нас враг – дьявол (сравн. Еф. 6:12). Поэтому мы должны не бороться друг с другом, а объединить свои усилия в борьбе с ним.
И в завершение хочу подчеркнуть, что путь диалога между УПЦ (МП) и Киевским Патриархатом есть, с нашей точки зрения, наилучшим для преодоления разделения Украинского Православия. Но этот путь не единственный. Мы не можем забывать, что Константинопольская Церковь-Мать имеет и желание, и авторитет, и надлежащую осведомленность в украинских делах для того, чтоб быть не только стороной или посредником диалога, но и центром единения Украинского Православия. И, в отличие от Московского Патриархата, Константинопольская Церковь для этого на самом высоком уровне проводит переговоры и встречи с нами, в том числе и лично с Предстоятелем Киевского Патриархата.
Мы высоко ценим это и оставляем для себя возможным рассматривать все конструктивные предложения Константинопольской Матери-Церкви, которые будут вести к объединению Украинского Православия. Также мы надеемся, что открытие в Киеве представительства Вселенского Патриарха могло бы посодействовать как лучшему пониманию между православными в Украине, так и лучшему информированию Патриарха Варфоломея о жизни Украинской Церкви.
Некоторые представители Московского Патриархата считают сами и убеждают других, что путь к каноническому признанию Киевского Патриархата – лишь через подчинение Москве. Пусть они не забывают, что Вселенский Константинопольский Патриархат является общепризнанным и первым среди Церквей, Церковью-Матерью для Украины, а Московский – лишь пятым, а потому он не имеет монополии на «каноничность». Мы же будем помнить о наставлении Христа: если вас гонят в одном месте – идите в другое (сравн. Мф. 10:23).
Тот, кто желает преодолеть разделение Церкви, – будет искать для этого возможности, а тот, кто не желает, – всегда найдет оправдание своему нежеланию. Мы верим, что первых среди вас и среди нас больше, чем вторых. И пусть в деле единения Украинской Церкви нам поможет Господь!
По поручению Священного Синода
Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата
ФИЛАРЕТ,
Патриарх Киевский и всея Руси-Украины