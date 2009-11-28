В Германии найден иконостас, перед которым молился Серафим Саровский

Иконостас, перед которым молился преподобный Серафим Саровский, найден в Германии. Об этом «Благовест-инфо» сообщили в пресс-службе администрации Сарова.

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский Георгий провел в Сарове совещание по вопросам восстановления объектов историко-культурного комплекса монастыря Саровская пустынь.

Первоочередная задача сейчас - восстановление храма Зосимы и Савватия. На совещании были приняты решения по активизации действий со стороны епархии в вопросах оформления необходимой строительной документации. Архитекторам поручено согласовать технические вопросы, касающиеся состояния стен и фундаментов прилегающих зданий и откорректировать проектную документацию.

«У нас появился еще один стимул для строительства этого храма. Оказывается, что сохранился иконостас церкви Зосимы и Савватия, перед которым молился преподобный Серафим Саровский. В 1908 году иконостас был демонтирован и отправлен на выставку в Париж, а позже Николай II подарил эту реликвию одному из православных храмов в Германии. Недавно все это выяснилось, и сейчас мы уже начали переговоры с правительством Германии и другими заинтересованными сторонами о возможном возвращении иконостаса в Саров», - процитировали в пресс-службе слова архиепископа Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Храм преподобных Зосимы и Савватия как никакой другой в Сарове был связан с именем Серафима Саровского. Будучи ещё молодым послушником, преподобный Серафим выполнял послушание сборщика, разъезжая по городам и собирая пожертвования на его строительство. Преподобный Серафим был хорошим плотником и собственноручно сделал для церкви кипарисовый престол. В церковь Зосимы и Савватия он ходил причащаться в последние годы жизни. В память об этом в июле 1903 года перед канонизацией Серафима Саровского гроб с его мощами на две недели был установлен именно в этой церкви.