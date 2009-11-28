Церковь предостерегает от порочной идеологии, повлекшей Голодомор

В XX веке украинский народ пережил одну из самых страшных трагедий в своей истории - Голодомор. Украина, которая всегда кормила хлебом весь мир, испытала массовый голод.

Об этом идет речь в обращении Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА по случаю Дня памяти жертв голодомора и политических репрессий, обнародованном на официальном сайте Украинской Православной Церкви.

В документе отмечается, что “Голодомор повлек значительные жертвы, принес много горя. У него были объективные и субъективные истоки и последствия. Искусственный голод 1932-1933 гг. был спланирован большевиками с целью ускорения принудительной коллективизации, ликвидации "кулачества" как класса, уничтожения "враждебных элементов". При этом Митрополит ВЛАДИМИР заметил, что “существует фактор, который объединяет этот социальный катаклизм и остальные репрессивные акции тоталитарного советского режима”. “Это кардинальная революция мировоззрения - отречение от Богочеловека Христа и христианской морали и избрание новой веры - в человекобога, в антихриста. Адепты этой веры потребовали построить рай на земле, добиться светлого будущего для человечества. Но будущего без Бога. Их свет на самом деле было темнотой. Их мировоззрение базировалось на принципах вечной тьмы, потому что только Бог с источником света. Их идеология вместо блага несла зло, потому что только Бог является Творцом всякого блага. Где без Бога строят рай, там появляется ад. Вместо обещанной райской жизни опутанный советской идеологией народ принял адские муки”, - отметил глава УПЦ.

Глава Церкви напоминает, что “история нашей Родины знала много трудных времен”. При этом он отмечает, что “в 1930-е годы Украина впервые пережила искусственный голод, массовое убийство миллионов своих граждан, циничное, целенаправленное, безжалостное. Лишь в богоненавистнической и человеконенавистнической среде могло произойти подобное преступление. На щедром украинском черноземе умирали в страшных муках миллионы людей. Этот геноцид был попыткой уничтожить саму душу народа, привести ее к полному духовному рабству. Он стал орудием дьявольской мести за несостоятельность искоренить из сознания нашего мудрого, преисполненного высоких добродетелей народа сыновнюю память о Боге, любовь к Богу, верность и веру в Бога. Эту веру можно было уничтожить лишь через физическую ликвидацию ее носителя. Потому богоборствующая власть, создав духовный голод, обрекла нацию и на голод физический”.

“У людей отобрали хлеб, как перед этим пытались отобрать насущный хлеб духовности. Плодородная нива тогда, как и всегда, дала достаточно хлеба добросовестным труженикам. Но весь орошенный потом крестьянства хлеб был изъят. Забирали все, чем можно было поддерживать жизнь, - до последнего зерна. Тех, кто собирал колоски на полях, расстреливали. Агония голода была поистине адской. Мертвых не успевали хоронить. Многих закапывали в общие "могильники" еще живыми. Особенно страдали дети”, - отметил Митрополит ВЛАДИМИР, и прибавил: “Украина потеряла тогда миллионы своих детей. Все они испытали тяжкие муки и ужасную смерть. А те, кто выжил, навсегда запомнили, что такое "рай на земле", когда он без Бога”.

“От Голодомора пострадала и наша семья. Помню, как часто мама с горькими слезами вспоминала 1932-1933 гг. Тогда родился один из моих братьев. Младенец тоже стал объектом жертвенности. На какие-то старинные серебряные ложки мама выменяла стакан пшена. Это было единственное, чем она надеялась прокормить ребенка в течение нескольких дней. Последняя возможность спасти его от голодной смерти. Но вот в дом ворвались с обыском три красноармейца. Ничего не найдя, кроме бедности, они схватили младенца за ногу, выбросили его из колыбели и забрали пшено, которое мама спрятала под ребенком. Этот поступок не назовешь человеческим”, - вспоминает Митрополит ВЛАДИМИР.

Он отмечает, что “Украинская Православная Церковь в глубокой скорби молитвенно вспоминает жертв голодоморов и других репрессий советского тоталитаризма. Пострадавших - десятки миллионов: расстрелянных, замученных в тюрьмах, казненных через разные душевные и физические пытки, погибших от мук голода. Такого количества жертв не было даже на войне”.

При этом Митрополит отмечает, что “Церковь строго осуждает факторы, которые привели к этой трагедии. Оправдания им нет. Сама история вынесла приговор. Никакие репрессии не смогли спасти государственно-политическую систему, которая базисом выбрала грех и богоборство, пренебрегла фундаментальными моральными принципами человечества - верой, надеждой и любовью”.

“Церковь предостерегает от глубокой порочной и антигуманной идеологии, которая сделала подобную трагедию, и призывает к покаянию тех, кто еще не прозрел и не отрекся богоборства во всех этого формах, - говорится в обращении главы УПЦ. - Церковь призывает к отказу от экстремизма, нетерпимости, мести, братоненавистничества, разделения на своих и чужих”.

Предстоятель УПЦ отметил, что у Бога чужих нет. “Наступило, наконец, время духовного единения народа Украины, возвращения к исконным духовным ценностей. История выразительно показала, к чему приводит отречение от христианских принципов. Лишь святая вера, твердая надежда и победоносная любовь помогут построить достойное будущее и предостерегут от ошибок прошлого”, - подчеркнул Митрополит ВЛАДИМИР.