В Сумы прибыла чудотворная Почаевская икона Божией Матери

Тысячи сумчан пришли 27 ноября на встречу Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. По улице Соборной к кафедральному Спасо-Преображенскому собору города Сумы прошел крестный ход с чудотворным образом, возглавляемый епископом Сумским и Ахтырским ЕВЛОГИЕМ в сослужении городского духовенства.

Как сообщает корреспондент УНИАН, собор не смог вместить всех молящихся.

Акафистное пение перед Почаевской иконой, совершаемое в храме, транслировалось через громкоговорители на улицы города, на которых стояли горожане, пришедшие поклониться величайшей святыне нашего народа.

Почаевская икона Пресвятой Богородицы пробудет в Сумах по 29 ноября. После этого она продолжит крестный ход по Украине, направившись в Харьковскую епархию.

Справка УНИАН. Почаевская икона Божией Матери известна всему славянскому миру: ее почитают в Украине, России, Сербии, Боснии, Болгарии и других странах. В Почаевской лавре чудотворная икона пребывает 450 лет. Многочисленные чудеса, проистекающие от святыни, засвидетельствованы в монастырских книгах. Паломнические поездки в Почаев неизменно пользуются огромной популярностью у верующих.