Синод УПЦ благословил открытие Спасо-Преображенского мужского монастыря
00:04, 28 ноября 2009Православие
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В Винницкой области
Священный Синод УПЦ МП благословил открытие Спасо-Преображенского мужского монастыря в c. Галайковцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН сообщил во время собрания священнослужителям УПЦ МП Винницкой и Могилев-Подольской епархии.
Также Священный Синод УПЦ утвердил иеромонаха Феодосия (ХУДИКА) наместником Спасо-Преображенского мужского монастыря в c. Галайковцы.
Кроме того, во время собрания архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский рассказал православным священникам о решении Священного Синода Украинской Православной Церкви, который проходил в Киево-Печерской лавре.
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