Синод УПЦ благословил открытие Спасо-Преображенского мужского монастыря

Священный Синод УПЦ МП благословил открытие Спасо-Преображенского мужского монастыря в c. Галайковцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский СИМЕОН сообщил во время собрания священнослужителям УПЦ МП Винницкой и Могилев-Подольской епархии.

Также Священный Синод УПЦ утвердил иеромонаха Феодосия (ХУДИКА) наместником Спасо-Преображенского мужского монастыря в c. Галайковцы.

Кроме того, во время собрания архиепископ Винницкий и Могилев-Подольский рассказал православным священникам о решении Священного Синода Украинской Православной Церкви, который проходил в Киево-Печерской лавре.