В Свято-Духовском монастыре открыли мемориал памяти жертв Голодомора

В Коростышевском районе на территории Городского сельсовета в Свято-Духовском мужском монастыре УПЦ КП сегодня торжественно открыт Мемориал памяти жертв Голодомора в Украине "Украинская Голгофа" .

В мемориальный комплекс вошли построенная за средства спонсоров деревянная часовня и гранитный памятник с барельефом, где изображен распятый Иисус Христос на Кресте, окутанный Плащаницей.

На открытии Мемориала присутствовали представители областной и районной власти, духовенство УПЦ КП, монахи монастыря, украинское казачество, местные жители, общественность района и журналисты.

Как заявил на открытии Мемориала заместитель председателя Житомирской ОГА Николай ЧЕРНЕНКО, "в каждом селе и городе Житомирской области должны быть памятники, напоминающие о временах Голодомора в Украине, чтобы современники и следующие поколения знали правду о страшных страницах украинской истории".

О трагедии Голодомора в Украине 1932-1933 годов рассказал присутствующим Архиепископ Житомирский и Овручский ИЗЯСЛАВ, подчеркнув, что "знание исторической правды сегодня является едва ли не самым актуальным для украинцев". Он добавил также, что идея установки памятника и проект принадлежит настоятелю монастыря Архимандриту АНТОНИЮ.

Представители территориальных общин прилегающих сел возложили к Мемориалу цветы и красную калину.

Молитву по погибшим прочитал Архиепископ Житомирский и Овручский ИЗЯСЛАВ.

Справка УНИАН. Мемориальный комплекс состоит из памятника и часовни, к которой идут шесть символических ступенек. На ступеньках установлены шесть гранитных крестов, символизирующих самые большие беды Украины - монголо-татарское нашествие, разрушение и уничтожение казачества, революцию и гражданскую войну, красный террор 30-х годов (Голодомор и политические репрессии), Вторую мировую войну и трагедию на ЧАЭС. Справа и слева от памятника на гранитной плите изображен символ Украины и беды, которые коснулись человечества, а справа - икона с изображением Матери Божьей.