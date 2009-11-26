Дом преподобного Лаврентия Черниговского передан епархии

Дом в Чернигове по улице Глеба Успенского, 38, в котором с 1930 по 1950 год жил преподобный Лаврентий Черниговский, передан в собственность Черниговской епархии.

Как сообщает сайт УПЦ, в 2005 году местный житель Анатолий Супрун выкупил этот дом у двух верующих сестер, одна из них работала на местной швейной фабрике, вторая - санитаркой в детской областной больнице. Соседи их называли монахинями, хотя такими они не были. Но берегли дом, в котором подвизался преподобный.

И вот 20 ноября 2009 года Анатолий Супрун официально передал право собственности на дом Черниговской епархии.

«Мы благодарны Анатолию за такой щедрый дар. Его имя будет поминаться в наших молитвах. Ведь в этой ситуации главное сохранить святыню, - говорит секретарь Черниговской епархии протоиерей Федор Мандзюк, - К сожалению, дом очень ветхий, в него опасно заходить. Балки перекрытия прогнили, фундамент осунулся. Для этого нужны не только квалифицированные строители. А в первую очередь грамотные реставраторы.

В тот же день архиепископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий благословил восстановление домика преподобного Лаврентия Черниговского.

А уже 25 ноября в Чернигов из Киева прибыл представитель реставрационной организации, Он осмотрел домик и дал предварительное заключение - дом реально сохранить! Сейчас готовится комплексный план и с весны начнется реставрация.

В епархии предупредили, что с работами спешить нельзя. Ведь реставрационных период намного длиннее обычного строительного. Во сколько все это может обойтись - пока не считали.

«Толку считать, сколько бы не стоило - все равно надо делать, - говорят в епархии. - Сейчас дело не в деньгах, а во времени. Успеть бы сохранить! Но главное, что есть люди, которые готовы помочь сохранить домик преподобного».

А пока в епархию поступило предложение от жителей Чернигова - объявить реставрацию народной толокой. Например, каждый может купить кирпичик и внести свой вклад в восстановлении православной святыни.