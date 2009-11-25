В Украину привезут икону Божьей Матери «Знамение» Курская-Коренная

Об этом сообщается в журналах Священного Синода от 24 ноября, размещенных на официальном сайте Украинской Православной Церкви.

Как отмечается в документе, Митрополит Владимир обратился к Первоиерарху Руской Православной Церкви Заграницей Иллариону, митрополиту Восточно-Американскому, и Нью-Йоркскому с просьбой благословить привезение в Украину чудотворной Иконы Божьей Матери «Знамение» Курскаґ-Коренная.

15 ноября 2009 года на имя Предстоятеля УПЦ поступило письмо с подписью митрополита Иллариона с информацией о согласии на привезение в Украину Иконы Божьей Матери «Знамение» Курская-Коренная.

Для организации прибытия в Украину иконы Божьей Матери «Знамение» создана рабочая группа. Ответственным азначен Председатель службы протокола Киевской Митрополии УПЦ протоиерей Валерий КРАВЕЦ.