Обнародована статистика УПЦ за 2009 год

В Украине в составе Украинской Православной Церкви насчитывается 191 монастырь, из который мужские 96 монастырей, женских – 95. В целом в них проживает 5103 представителя монашества.

Как сообщает сайт УПЦ, такие статистические данные Украинской Православной Церкви за 2009 год обнародовал во время выступления на расширенном заседании Священного Синода, управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский и Богуславский МИТРОФАН.

По его словам, количество епархий составляет 44; количество архиереев – 64, из них правящих 43 митрополитов – 12.

По состоянию на 1 января 2009 года в Украинской Православной Церкви насчитывалось 11358 парафий, священнослужителей, - 9573, из них священников - 8938, диаконов – 635.

Духовных учебных заведений действует 22, из них две академии и 7 семинарий.

УПЦ выдает 61 газету и 24 журнала. В то же время интернет-изданий насчитывается 170.

При этом при храмах УПЦ действует около 5 тысяч воскресных школ.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в актовом зале Киево-Печерской Лавры состоялось расширенное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое состояло из двух частей.

В первой - председатели Синодных отделов и руководители комиссий отчитались о деятельности своих структур в течение 2009 года.

Вторая часть заседания была закрытой.