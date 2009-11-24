В Варшаве прошла встреча международной экуменической группы «Примирение»

С 19 по 21 ноября в здании Польского Экуменического Совета в Варшаве (Польша) состоялось очередное рабочее заседание международной экуменической группы «Примирение в Европе – задача церквей в Украине, Белоруссии, Польше и Германии». Как сообщает

главной темой встречи стало обсуждение структуры группы «Примирение» и план ее работы на 2010 год. Участники обсудили будущие вызовы и перспективы развития Группы, в том числе следующие актуальные темы для диалога между Церквями.

В ходе заседания новым председателем Группы был избран архиепископ Вроцлавский и Щецинский Иеремия (Польская Православная Церковь). Его заместителями стали пастор Андрей Гамбург (Немецкая Евангелическо-Лютеранская Церковь Украины) и Николай Матрунчик (Белорусская Православная Церковь). Общая координация работой группы на ближайшие три года поручена Польскому Экуменическому Совету.

Участники встречи обсудили результаты Международной конференции «Церкви в Украине перед лицом современных общественных кризисов», проведенной группой «Примирение» в Одессе 23-25 сентября этого года. Очередную конференцию было решено провести в сентябре 2010 года в Польше и посвятить ее проблеме миграции в Центральной и Восточной Европе.

Во встрече приняли участие представители Немецкой Евангелической Церкви, Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви Украины, Евангелическо-Аугсбургской (Лютеранской) Церкви Польши, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом), Белоруской Православной Церкви, Польской Православной Церкви, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви (Польши, Германии и Украины).

В частности от украинской стороны в заседании взяли участие помощник ректора Киевской Духовной Академии УПЦ (МП) по научно-исследовательской работе Владимир Бурега, глава Комиссии УГКЦ по содействию единству между христианами д-р Игорь Шабан, глава Синода НЕЛЦУ пастор Андрей Гамбург.

Следующая встреча рабочей Группы «Примирение» намечена на март 2010 года.

***Инициатива «Примирение» возникла в 1974 году по инициативе Немецкой Евангелическо-Лютеранской Церкви и Польского Экуменического Совета с целью выработки проекта примирения между соседними Польшей и Германией, чьи отношения были отягощены воспоминаниями о Второй мировой войне. В 1995 году инициатива была расширена за счет новых участников: Украины и Беларуси. Так возник проект «Примирение в Европе – задачи церквей в Украине, Белоруссии, Польши и Германии», который в 1997 году был представлен на Втором Европейском Экуменическом Собрании в г.Грац (Австрия).