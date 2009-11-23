Патриарх Кирилл - Митрополиту Владимиру: Вы «благовествуете мир дальним и близким»

«Сегодня мы с усердием благодарим Творца всяческих за Его всеблагий Промысел, от юности до почтенных седин ведущий Вас по избранному Вами пути служения Церкви Христовой. Этот путь венчается Вашим святительством на кафедре матери городов русских, древнего Киева, и возглавлением Вами Украинской Православной Церкви», - говорится в приветственном адресе Святейщего Патриарха Кирилла по случаю Дня рождения Митрополита Владимира, текст которого размещен на официальном сайте УПЦ.

«Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5. 12), и, в согласии с этим евангельским словом, подвиг Вашего жертвенного служения Богу известен не только в Русской Православной Церкви, но и во всем православном мире. Вы «благовествуете мир дальним и близким» (Еф. 2. 17), неустанно заботитесь о единстве церковном, своей любовью объединяете вокруг себя вверенную Вам паству с ее архипастырями и пастырями, мудро наставляя ее от сокровищницы Вашего богатого духовного и житейского опыта», - говорится в поздравлении.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл пожелал Митрополиту Владимиру доброго здравия, укрепления телесных сил, долгоденствия и помощи Божией в служении.