Патриарх Кирилл поздравил Митрополита Владимира с Днем рождения

Приветственный адрес Святейщего Патриарха Кирилла по случаю Дня рождения Блаженнейшего Митрополита Владимира

ЕГО БЛАЖЕНСТВУ,

БЛАЖЕННЕЙШЕМУ МИТРОПОЛИТУ

КИЕВСКОМУ И ВСЕЯ УКРАИНЫ ВЛАДИМИРУ

Ваше Блаженство, возлюбленный о Господе Владыка митрополит!

Сердечно поздравляю Вас с Днем Вашего рождения.

Сегодня мы с усердием благодарим Творца всяческих за Его всеблагий Промысел, от юности до почтенных седин ведущий Вас по избранному Вами пути служения Церкви Христовой. Этот путь венчается Вашим святительством на кафедре матери городов русских, древнего Киева, и возглавлением Вами Украинской Православной Церкви.

«Не может укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5. 12), и, в согласии с этим евангельским словом, подвиг Вашего жертвенного служения Богу известен не только в Русской Православной Церкви, но и во всем православном мире. Вы «благовествуете мир дальним и близким» (Еф. 2. 17), неустанно заботитесь о единстве церковном, своей любовью объединяете вокруг себя вверенную Вам паству с ее архипастырями и пастырями, мудро наставляя ее от сокровищницы Вашего богатого духовного и житейского опыта.

Ваше Блаженство! В нынешний торжественный день вседушевно желаю Вам от Господа доброго здравия, укрепления Ваших телесных сил, долгоденствия и помощи Божией в Вашем высоком и ответственном служении.

С любовью о Господе,

† Кирилл,

Святейший Патриарх Московский и всея Руси