Беларусы передали Волыни частицу мощей святого Димитрия Солунского

Беларусы передали Волыни частицу мощей святого великомученика Димитрия Солунского. Отныне эта святыня будет находиться в Гирныковской церкви, которая принадлежит Владимир-Волынской епархии Украинской Православной Церкви.

Как информирует 21 ноября пресс-служба Владимир-Волынской епархии, реликвию передал храму протоиерей Димитрий настоятель одноименного храма с.Леликово Кобринского района Беларуси. По этому случаю в храме раздавались звоны, оставшиеся в церкви после пожара, который произошел пять лет назад вследствие поджега, а управляющий Владимир-Волынской епархией, епископ Никодим совершил торжественное Богослужение.

Справка УНИАН. В феврале 2004 года из-за пожара Свято-Димитриевская церковь Владимир-Волынской епархии была почти полностью разрушена. Храм был расположен в центре села на песчаном холме и освящен в честь Святого Великомученика Димитрия Солунского. Одноэтажное деревянное здание церкви построено еще в 1833 году. На момент прибытия пожарных, церковь была полностью охвачена огнем, поэтому спасти здание и иконы XVIII века: „ Иисуса Христа" „Божьей матери" „Серафима Саровского" „Почаевской Божьей Матери" „Архангела Михаила" и „Николая Чудотворца" не удалось (описание старинных икон, которые принадлежали церкви, было проведено еще во времена советской власти работниками Волынского краеведческого музея). Впоследствии церковь была возобновлена и освящена.