У Предстоятеля УПЦ Митрополита Владимира сегодня день рождения

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир в понедельник, 23 ноября отмечает свой семьдесят четвертый день рождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-офисе УПЦ, празднование своего дня рождения Митрополит Владимир начнет, возглавив праздничную Литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. По традиции сослужить ему будет собор иерархов УПЦ.

После службы, в 13.30 Предстоятель проведет освящение галереи «Соборная» - на месте строительства Кафедрального собора Воскресения Христова (Железнодорожное шоссе, 3).

Как отметили в пресс-офисе, именно здесь Предстоятель УПЦ примет поздравления от духовенства, друзей и паствы.

Ожидается, вместе с тем, что в этот день Митрополита приедут поздравить государственные и общественные деятели.

"УНИАН Религии" поздравляет Митрополита Владимира с днем рождения, желает крепкого здоровья и МНОГАЯ ЛЕТА!

Фото: Александра Драбинко

