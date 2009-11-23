Митрополит ВЛАДИМИР: «Хорошо, что я прожил еще один год!»

Митрополит Владимир - человек публичный. Поэтому, казалось бы, личный праздник - день рождения - он давно отмечает вместе с епископами, которые 23 ноября съезжаются из всех епархий, и, конечно же, c верующими, пишет "Комсомольская правда". Многие из них в этот день приходят в Трапезный храм Киево-Печерской лавры, где ведет службу сам митрополит, молятся вместе с ним и дарят предстоятелю цветы.

- В семье Виктора Сабодана (так звали митрополита до пострига в монашестве) дни рождения не отмечали, зато всегда поздравляли детей с днем ангела, или именинами, - рассказывают в синодальном информационно-просветительском отделе УПЦ. - С тех времен митрополиту запомнился только один подарок - розовый носорог, привезенный теткой из Москвы. Этот факт из биографии митрополит рассказывал нам пару лет назад. Поэтому в прошлом году мы решили порадовать его и подарили нового игрушечного носорога! Вы бы видели, как владыка обрадовался, увидев игрушку. Этот носорог, кстати, долго стоял у него на рабочем столе.

В окружении митрополита говорят, что он человек со вкусом, поэтому ценит подарки не за дороговизну, а за подход к их выбору. Именно поэтому ему хорошо запомнился прошлогодний подарок: выставка фоторабот епископа Александра (Драбинко). На этих фото епископ, который на протяжении 10 лет сопровождает предстоятеля в быту и работе, запечатлел его в разных жизненных ситуациях.

- А вообще предстоятель никогда никому не заказывает каких-либо подарков, - говорят подчиненные митрополита. - Ведь это мирские вещи, и он подходит к ним по-философски. По этому поводу у него есть принцип: «Я никогда ни о чем не прошу и никогда ни от чего не отказываюсь».

Если к подаркам предстоятель подходит по-философски, то к своему преклонному возрасту - с легкой иронией. На вопрос, что важного произошло для него за минувший год, он сразу же отвечает: «Хорошо то, что я прожил еще один год!»

Самой большой радостью, которая была в 2009-м, митрополит считает визит в Украину патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также освящение более 40 построенных новых храмов.

В этом году день рождения пройдет для митрополита особенно: после службы он поедет открывать выставочную галерею «Соборная» на Железнодорожном шоссе в Киеве, где сейчас строится кафедральный собор Воскресения Христова.

Фото: Александра Драбинко