В Конотопе три дня будет пребывать Почаевская чудотворная икона
В рамках Крестного хода по Украине
В честь празднования 450-летия принесения на Волынь Почаевской иконы в Украине проходит крестный ход
Украине проходит крестный ходс почитаемым образом Божьей Матери. В
период с 25 по 27 ноября эта святыня будет пребывать в городе Конотоп
Сумской области.
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Конотопско-Глуховской
епархии Оксана КОВАЛЕНКО, встреча Почаевской иконы Божьей Матери в
Конотопско-Глуховской епархии состоится 25 ноября в 12.00 возле
кафедрального Вознесенского собора в Конотопе. Здесь она будет пребывать
до 13.00 27 ноября.
Почаевская икона Божией Матери известна всему православному миру: ее
почитают в Украине, России, Сербии, Боснии, Болгарии и других странах. В
Почаевской лавре чудотворная икона пребывает 450 лет. Многочисленные
чудеса, проистекающие от святыни, засвидетельствованы в монастырских
книгах.