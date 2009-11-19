В Конотопе три дня будет пребывать Почаевская чудотворная икона

В честь празднования 450-летия принесения на Волынь Почаевской иконы в Украине проходит крестный ход с почитаемым образом Божьей Матери. В

период с 25 по 27 ноября эта святыня будет пребывать в городе Конотоп

Сумской области.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Конотопско-Глуховской

епархии Оксана КОВАЛЕНКО, встреча Почаевской иконы Божьей Матери в

Конотопско-Глуховской епархии состоится 25 ноября в 12.00 возле

кафедрального Вознесенского собора в Конотопе. Здесь она будет пребывать

до 13.00 27 ноября.

Почаевская икона Божией Матери известна всему православному миру: ее

почитают в Украине, России, Сербии, Боснии, Болгарии и других странах. В

Почаевской лавре чудотворная икона пребывает 450 лет. Многочисленные

чудеса, проистекающие от святыни, засвидетельствованы в монастырских

книгах.