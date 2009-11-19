УПЦ презентовала диск «Тарасова пісня»

С благословения Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви в рамках деятельности Синодного информацийно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви выдан диск «Тарасова пісня».

Как сообщает сайт УПЦ, в музыкально-поэтическую подборку вошли произведения на слова Тараса Шевченко, а также народные песни, в обработке известных композиторов-класиков и наших современников. Музыкальные произведения исполняет хор Киевской духовной академии, регент - игумен Роман (Пидлубняк). Стихотворения читает народный артист Украины Владимир Талашко.

Над проектом также работали: игуменья Серафима (Шевчик) и епископ Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко).

Приобрести диск можно в киоске, расположенном на территории Киево-Печерской Лавры.

“Покупая этот диск, вы способствуете строительству Свято-Воскресенского кафедрального собора Украинской Православной Церкви”, - отмечается в сообщении.