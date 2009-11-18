В Тернопольской области освятили кресты Свято-Михайловского храма

В Тернопольской области в селе Колодное Збаражского района освятили кресты и купола новопостроенного Свято-Михайловского храма.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучацкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, чин освящения осуществил епископ НЕСТОР. Во время литургии ему сослужили новоназначенный настоятель храма отец Олег КРУПСКИЙ, секретарь епархии протоиерей Алексей ГОЛОВАЦКИЙ, благочинный Збаражского района протоиерей Роман СЛИВКА, один из первых настоятелей прихода протоиерей Богдан КОМАРНИЦКИЙ. На литургии владыка НЕСТОР выразил особую благодарность главному меценату Василию ПРИСЯЖНЮКУ за его помощь в строительстве храма.

После освящения кресты и купола были установлены на храме. Таким образом, сельская община сможет отпраздновать праздник Михаила 21 ноября уже в новопостроенном храме.