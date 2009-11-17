Выступление Патриарха Кирилла на открытии III Ассамблеи Русского мира

3 ноября 2009 года в Фундаментальной библиотеке МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось открытие III Ассамблеи Русского мира. В торжественной церемонии принял участие Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, представивший в своем программном выступлении церковное видение Русского мира и пути его укрепления и развития.



"Уважаемые участники и гости ассамблеи, дорогие братья и сестры, дамы и господа!

Я приветствую всех вас на III Ассамблее фонда «Русский мир». Вы приехали из разных стран, чтобы обсудить будущее русской культуры, будущее Русского мира в условиях тех процессов, которые происходят в глобализирующемся мире.

Сегодня действительно глобализация, как теперь принято говорить, бросает вызовы, прежде всего концепциям культурно-национальной идентичности. Представители различных культур поставлены перед выбором: примкнуть к этим мощным глобальным проектам и раствориться в них, или же самим быть самостоятельными субъектами в формировании мироустройства. Может ли Русский мир обеспечить для себя роль значимого игрока на мировой арене — сегодня и в будущем? Уверен, что может. Пример того, что надо делать для этого, дают наши предки.

Завтра мы будем праздновать День народного единства. Так вот, в далеком 1612 году, после нескольких лет государственного нестроения и смуты, наши предки сумели объединить силы и отстоять независимость Отечества, свою самобытность, если хотите, свою цивилизацию. Именно таким путем они сохранили высокие жизненные идеалы. И сегодня перед нами стоит не менее судьбоносная задача ― всем сообща необходимо сохранить Русский мир, рассеянный по разным уголкам планеты, чтобы не потерять ценности и образ жизни, которыми дорожили наши предки и, ориентируясь на которые, они создавали, в том числе, и великую Россию.

В связи с этим необходимо ясно понимать, чтó представляет сегодня Русский мир. Мне кажется, что если мы будем считать его единственным центром только Российскую Федерацию в современных границах, то мы тем самым погрешим против исторической правды и искусственно отсечем от себя многие миллионы людей, которые осознают свою ответственность за судьбы Русского мира и считают его созидание главным делом своей жизни.

Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина, Белоруссия, и святой преподобный Лаврентий Черниговский выразил эту идею известной фразой: «Россия, Украина, Беларусь ― это и есть святая Русь». Именно это понимание Русского мира заложено в современном самоназвании нашей Церкви. Церковь называется Русской не по этническому признаку. Это наименование указывает на то, что Русская Православная Церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, принимающих русскую духовную и культурную традицию как основу своей национальной идентичности, или, по крайней мере, как ее существенную часть. Вот почему в этом смысле мы и Молдову считаем частью этого Русского мира. В то же самое время Русская Церковь является самой многонациональной православной общиной в мире и стремится развивать свой многонациональный характер.

На прошедшем Поместном Соборе нашей Церкви было отрадно слышать, как его деятели и участники общались между собой на японском, немецком, английском, французском, украинском, молдавском языках. В качестве Предстоятеля Церкви, помимо некоторых епархий России, мне уже довелось посетить страны, которые являются становым хребтом исторической Руси, ― я был в Украине и Белоруссии и хотел бы кратко поделиться своими впечатлениями от визита, особенно в Украину. Многие пугали и меня, и нашу общественность тем, что эта поездка будет сопровождаться провокациями, массовыми выступлениями националистических сил, противодействием некоторых представителей властных кругов. Однако это событие еще раз показало, что несмотря на государственные разделения, на определенные нестыковки в политике мы духовно, еще раз хочу подчеркнуть, мы духовно продолжаем оставаться одним народом и в большинстве ― чадами Русской Православной Церкви.

Мои слова не означают, что Русская Церковь ставит под сомнение ныне существующие государственные границы. Конечно, нельзя не признать, что эти границы, по крайней мере на сегодняшний день, при нынешнем характере всех этих пограничных ситуаций создают лишние препятствия между народами Русского мира. Нередко телевидение доносит до нас печальные картины того, что происходит, в том числе на русско-украинской границе, а иногда даже на российско-белорусской границе, несмотря на то, что формально границы как бы не существует. Я убежден, что эти препятствия, которые существуют или которые возникают, ослабляют роль каждого из государств и их роль в международной жизни. В то же самое время наличие суверенитета может помочь нам более ответственно подходить к сохранению собственной самобытности и строить новые формы общежития на основе равноправия и взаимного уважения.

Современным европейским странам суверенитет не мешает строить самые тесные отношения между собой, будучи членами Европейского Союза. У стран же исторической Руси есть более веские основания для развития интеграционных процессов ― они принадлежат к одному уникальному цивилизационному пространству, в рамках которого накопились ценности, знания и опыт, помогавшие нашим народам всегда занимать достойное место в человеческой семье.

Как можно определить это общее цивилизационное пространство Русского мира, несмотря на то, что у него отсутствуют сегодня общие политические институты? В основе Русского мира лежит православная вера, которую мы обрели в общей Киевской купели крещения. Благодаря историческому выбору святого князя Владимира наши предки присоединились к семье христианских народов и стали созидать мощную единую Русь. Многочисленные святые ― иерархи, князья, бояре, священники, монахи, простолюдины ― учили наш народ любить Бога и ближнего, страшиться греха и порока, жаждать добра, святости и правды. То есть речь идет о формировании глубинных, базисных духовных ценностей, которые стали реальностью в исторической жизни нашего народа. Несмотря на различные перипетии эти ценности были неизменными ориентирами для национальной жизни на все времена, поэтому народ наш и стал называться народом-богоносцем. Не потому, что весь народ был святым ― грешников у нас было не меньше, чем в других странах, ― а именно из-за этой ценностной ориентации нашей истории. Именно потому и земля наша стала называться Святой Русью.

Для русского человека немыслимо противопоставлять «украинского» равноапостольного князя Владимира «русскому» преподобному Сергию Радонежскому («русскому» я, конечно, говорю в кавычках), «русского» благоверного князя Александра Невского «белорусской» преподобной Евфросинии Полоцкой, «молдавского» преподобного Паисия Величковского «российскому» святителю Игнатию (Брянчанинову). Это выглядит просто как анекдот, как шутка. Все это святые Русской земли, поэтому мы должны сохранить единство Русской Церкви, почитать общих святых, посещать святые места Русского мира. Могу лично свидетельствовать о том, насколько сильно скрепляет русское единство паломничество по святым местам Руси. Во время своих поездок в Белоруссию и Украину меня поразило огромное число людей, которые приходили на богослужения, ― десятки тысяч людей желали помолиться вместе со своим Патриархом.

Важно и далее развивать паломничество верующих из разных концов Русского мира к общим святыням. Для этого надо открывать паломнические центры и службы, составлять маршруты, делать хорошее информационное обеспечение, готовить специалистов в этой области.

Большую роль в поддержке веры играет православная община. Сегодня по всей Руси восстанавливаются и строятся новые храмы, открываются и основываются монастыри. Для своих чад, которые по разным причинам и в разное время оказались за границей, наша Церковь открывает приходы во многих странах мира. Сегодня количество таких приходов продолжает расти, их число приближается к 600. Развитие заграничных общин является мощным фактором, препятствующим ассимиляции русских людей. Религиозная жизнь является точкой сосредоточения духовных и культурных сил соотечественников. Примером такой верности русской православной традиции стала историческая судьба Русской Зарубежной Церкви. Сохранив духовные и культурные ценности Русского мира вдали от Родины, ее иерархи, священство и миряне сегодня вносят существенный вклад в сплочение всех русских людей, проживающих за рубежом. Воссоединение Поместной Русской Церкви в 2007 году имело огромное значение для сознания соотечественников, проживающих в странах исторической Руси. Все ощутили большой духовный подъем, надежду на обретение единства Русского мира.

Бережное отношение русских людей к своей вере и уважение к вере других привлекало в Россию представителей различных религий и наций. В Российском государстве соотечественники других вер и национальностей всегда имели возможность достичь высокого общественного положения. Достаточно назвать лишь некоторые имена: барон Петр Шафиров, генерал Михаил Барклай-де-Толли, Хан Гусейн Нахичеванский, принц Александр Ольденбургский, мореплаватель Иван Крузенштерн, архитектор Константин Тон, художник Исаак Левитан. Они не были русскими по крови, но считали Россию, Русь, своим Отечеством и верно и бескорыстно ей служили.

Ценность веры в личной и общественной жизни стала еще более важной для представителей Русского мира после десятилетий господства государственного атеизма. Твердо убежден, что в России, как и в других странах исторической Руси, больше никогда не будут возможны агрессивный секуляризм, воинствующий антиклерикализм в качестве широкого общественного движения, а тем более в качестве государственной политики.

Другой опорой Русского мира является русская культура и язык. К русской культуре может принадлежать и русский, и татарин, и украинец, и грузин, потому что она впитала традиции многих народов. Русская культура — это явление, которое не вмещается в границы одного государства и одного этноса и не связано с интересами одного государства, что очень важно сегодня понять; как и эта организация, «Русский мир», не является инструментом политического влияния Российской Федерации. У нее совершенно другие цели и другие задачи. Это в последнюю очередь, если говорить о культуре, матрешки, платки и самовары. Прежде всего русская культура — это самобытные способы и форма выражения ценностей, исторического опыта народа Руси, которые определяют личное и общественное бытие миллионов людей.

В некоторых государствах бывшей единой страны существует навязчивый страх, что поддержка русской культуры может разрушить местную национальную культуру. Это напрасное опасение. Изначально русская культура формировалась как культура, имеющая стыковочные узлы для соединения с другими национальными традициями. Истинной русской культуре чужд дух ксенофобии и шовинизма, а также подавления других культур. Если бы это было не так, то никогда из множества племен Киевской Руси не возник бы единый народ и до сегодняшнего дня не сохранились бы самые малочисленные языковые группы и народности.

Важным коммуникационным элементом русского мира является русский язык. Чтобы понять роль русского языка, надо иметь ясное представление о его генезисе. Хотел бы напомнить, что русский язык стал плодом совместных усилий тоже людей разных национальностей. Он возник как средство общения между разными народами. Поэтому необходимо прилагать усилия по сохранению и распространению этого общего достояния. Прежде всего важно создавать условия для изучения многочисленными соотечественниками, проживающими в дальнем зарубежье, русского языка и их знакомства с русской культурой. Церковь, государство, общественные структуры могут совместно осуществлять комплектацию зарубежных библиотек, в том числе на приходах, создавать при них центры изучения русского языка, организовывать мероприятия, нацеленные на сохранение русских традиций. Следует помогать выпускать периодические издания, создавать интернет-сайты на русском языке, поддерживать деятельность научных и образовательных центров, способствовать поступлению молодых соотечественников в церковные и светские учебные заведения в России, Украине, Белоруссии.

Однако, высоко ценя роль русского языка, мы также не должны забывать и о различных коренных языках Русского мира: об украинском, белорусском, молдавском и о прочих. Они обогащали и продолжают обогащать многоликую культуру Русского мира. Кроме того, они не раз оказывали прямое влияние на развитие общерусского языка. Невозможно представить себе, как появился бы русский литературный язык без Николая Васильевича Гоголя и Владимира Ивановича Даля, малороссов по месту рождения, и многих других людей различных национальностей. Нам необходимо выстроить систему поддержки этого бесценного многоязыкового сокровища Русского мира. Считал бы вполне возможным поддерживать центры изучения украинского, белорусского, молдавского языков при наших зарубежных приходах — там, где есть такая потребность. Они могли бы существовать наряду с центрами русской культуры или быть их органической частью, но ни в коем случае одно не должно создаваться в противовес другому, как некая конфронтационная площадка, потому что все эти культуры есть органические части единой культуры Русского мира.

Наконец, третьим основанием Русского мира является общая историческая память и общие взгляды на общественное развитие. В результате совместного творчества народов Руси и тех, кто составлял с ними единое целое на протяжении веков, возник способ общественного жительства, который во всем мире ассоциируется с русской традицией. У наших народов присутствует сильное сознание непрерывности и преемственности русской государственной общественной традиции, начиная со времени Киевской Руси и заканчивая нынешней Россией, Украиной, Белоруссией, Молдавией и другими странами исторического пространства Руси. Наши предки вместе строили и развивали Русь, обороняли ее от иноземных захватчиков. Так было на всем протяжении существования нашего единого Отечества вне зависимости от господствовавшей политической системы.

За столетия совместной жизни выработались общие подходы к строительству общества. Традиционно народы Русского мира созидали общество на основе таких ценностей, как преданность Богу, любовь к Родине, человеколюбие, справедливость, межнациональный и межрелигиозный мир, стремление к знаниям, трудолюбие, уважение к старшим. В 2000 году Русская Православная Церковь постаралась систематизировать весь накопленный опыт в области общественного строительства на основе православного мировоззрения, приняв Основы своей социальной концепции. В прошлом году был принят еще один документ — «Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». Эти два документа являются плодом трудов всей Русской Церкви. В их разработке приняли участие иерархи, священнослужители, миряне, богословы, ученые из всех стран канонической территории Московского Патриархата. Они важны не только для Церкви, но и для всего Русского мира. Самобытность русской цивилизации, сформированной на основе Православия, а также с участием других традиционных религий, обеспечивала нашим народам свободу и независимость в определении своей исторической судьбы. Нам необходимо и далее ясно сознавать уникальность русского способа жительства и воспроизводить его не только в странах с доминирующей русской культурой, но свидетельствовать о нем далеко за их пределами, особенно в условиях духовного, нравственного кризиса современной человеческой цивилизации. Но ни в коем случае мы не должны терять того самобытного, яркого, сильного, значительного, что присутствует в нашей традиции, что является ее сердцевиной, что является ее сокровищем. Вот если мы это потеряем, то не нужно будет говорить о Русском мире — тогда останутся только матрешки и самовары.

В прежние времена этот способ жительства поддерживался общими государственными границами, единым географическим ареалом проживания наших народов. Сегодня это не так. Однако независимые государства, существующие на пространстве исторической Руси и осознающие свою общую цивилизационную принадлежность, могли бы продолжать вместе созидать Русский мир и рассматривать его как свой общий наднациональный проект. Можно было бы даже ввести в употребление такое понятие, как страна Русского мира. Оно означало бы, что страна относит себя к Русскому миру, если в ней используется русский язык как язык межнационального общения, развивается русская культура, а также хранится общеисторическая память и единые ценности общественного строительства. В данном случае я не предлагаю чего-то нового, ведь примерно по такому принципу существуют такие объединения, как Британское содружество наций, содружества франкоязычных и португалоязычных стран, ибероамериканский мир.

Чтобы такой Русский мир был сплоченной реальностью, а не аморфным образованием, необходимо одновременно действовать на нескольких уровнях. Прежде всего мы должны опираться на взаимодействие между гражданскими обществами стран Русского мира. Но не менее важна позиция элит новых независимых государств, созданных на пространстве исторической Руси. Именно элиты оказывают существенное воздействие на общество и направляют его в ту или иную сторону. И потому важно установление системы прочных отношений между элитами стран Русского мира. В связи с этим ключевое значение имеет этика межэлитных отношений. Нужно выработать такой тон отношений, с помощью которого проявлялось бы уважение друг к другу, исключался бы всякий патернализм, всякая попытка играть роль «старшего брата», подчеркивались бы национальные интересы каждой из стран и выражались соборные усилия в строительстве общественной жизни с опорой на общую духовно-культурную традицию. В одиночку даже самые крупные страны Русского мира не смогут отстоять свои духовные, культурные, цивилизационные интересы в глобализирующемся мире.

Верю, что только сплоченный Русский мир может стать сильным субъектом глобальной международной политики, сильнее всяких политических альянсов. Кроме того, без координации усилий государства, Церкви и гражданского общества мы не достигнем этой цели.

Отрадно, что осознание важности задач, которые стоят перед Россией в деле сохранения цивилизационной общности исторической Руси, привело к созданию фонда «Русский мир». С момента его создания прошло три года, и многое уже сделано. За это время было налажено взаимодействие Церкви и фонда в реализации общих проектов и начинаний. Могу сказать, отталкиваясь от своего опыта, это было очень эффективное взаимодействие — не только в области теории, но и в решении совершенно конкретных практических вопросов, в том числе тех, которые были связаны с финансированием, с оказанием помощи людям. Поэтому сегодня я хотел бы выразить благодарность с этой трибуны руководству фонда, в первую очередь Вам, Вячеслав Алексеевич. Для того чтобы подобное взаимодействие осуществлялось на постоянной основе, было подготовлено соглашение о сотрудничестве, которое нам сегодня предстоит с Вячеславом Алексеевичем подписать. Надеюсь, что его реализация поможет осуществить все высокие цели, о которых здесь шла речь.

Позвольте пожелать всем нам успешного проведения Ассамблеи и помощи Божией в трудах по созиданию Русского мира".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси