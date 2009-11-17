В Херсонской епархии обретены мощи монахини Евтропии

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира были обретены мощи подвижницы благочестия монахини Евтропии (Исаенковой). Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Херсонской епархии

В Свято-Духовском кафедральном соборе Херсона был отслужен молебен перед началом всякого благого дела, который возглавил архиепископ Херсонский и Таврический Иоанн. Затем на могиле монахини Евтропии (Киндийское кладбище) была отслужена заупокойная лития.

После обретения, мощи были перевезены в храм Рождества Богородицы в Киндийке, в котором матушка много лет несла клиросное послушание. Здесь по ней была отслужена заупокойная лития, после которой мощи были доставлены в Свято-Духовский кафедральный собор.