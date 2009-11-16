Назначен новый наместник Златоверхого монастыря

Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, Священноархимандрит Києво-Михайловского Златоверхого монастыря, назначил насельника обители архимандрита Агапита (Гуменюка) ее наместником.

Как сообщает официальный сайт монастыря, с этой должности предварительно был освобожден преосвященный митрополит Димитрий (Рудюк), в связи с назначением его управляющим новосозданной Переяслав-Хмельницкой епархией и постоянным членом Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата.