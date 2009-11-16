В Тернопольской области отметили 125-летие церкви Параскевы-Пятницы

В Тернопольской области отметили 125-летие церкви святой великомученицы Параскевы-Пятницы в селе Доброводы Збаражского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Бучацкой епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата, литургию по случаю праздника возглавил владыка НЕСТОР, ему сослужили настоятель храма протоиерей Владимир БОРИС, благочинный Збаражского района протоиерей Роман СЛИВКА и духовенство района.

После литургии был отслужен водосвятный молебен в часовне в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенной рядом с храмом. После молебна состоялся Крестный ход вокруг храма, который завершился величанием Св. Вмч. Параскевы-Пятницы.

Справка УНИАН. Строительство храма святой великомученицы Параскевы-Пятницы в селе Доброводы Збаражского района было начато в 1882 году. В этом же году была возведена колокольня, в которой временно проводили Богослужение.

В 1884 году строительство храма было завершено. Толщина стен составляла 1,2 м.

В советское время, несмотря на запрет, богослужения в храме не прекращались.

В 2008 году возле храма на пожертвования прихожан села была построена и освящена часовня в честь Успения Пресвятой Богородицы.