В Киев прибыла Боянская чудотворная икона Божьей Матери

В киевский храм Преподобного Федора Освященного, что на ул. Багговутовской, прибыла Боянская чудотворная икона Божьей Матери.

Как рассказал настоятель храма отец Петр, икону привезли из монастыря в селе Бояны (Черновицкая область), куда ездят паломники со всего мира.

Икона знаменита среди верующих тем, что во время богослужения в 1993 году она "заплакала", после чего ее признали чудотворной.

"И теперь на ней образовались два потока слез", - рассказал о.Петр. Верующие уверены, что икона может избавить их от болезней, в том числе от злокачественных опухолей.

Икона будет находиться в Киеве до 24 ноября.