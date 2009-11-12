Делегация Украины примет участие во Всероссийском форуме православных женщин

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 3 декабря в московском храме Христа Спасителя состоится Первый Всероссийский форум православных женщин. Как сообщает сайт УПЦ, на открытии ожидается выступление Предстоятеля Русской Православной Церкви.

Украину на форуме представит женская делегация из Днепропетровщины. В состав делегации войдут руководители общественных организаций, предприятий и государственных учреждений.

Организаторы надеются, что этот форум станет очень сильным импульсом для консолидации православного женского движения и для того, чтобы выступить с инициативами, которые будут услышаны и священноначалием Церкви, и руководством страны.

“Православные женщины - это не только приходской актив. Православные женщины - это большинство из числа верующих людей. Они участвуют во всех сферах жизни, будь то управление государством, деятельность политических партий. Вся социальная система, педагогика, почти вся медицина лежат на женских плечах”, - отмечается в сообщении.

Планируется, что на форуме будет обсуждаться самый широкий круг проблем: нравственность на телевидении и в других СМИ; распространение алкоголя и наркотиков, а также другие насущные проблемы социальной системы; роль женщин во власти; насилие в семье и право матери на воспитание ребенка.

Ожидается, что в форуме примут участие около 1300 православных участниц из более 200 женских общественных организаций.