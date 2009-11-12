В Ковеле освящен храм на честь святой мученицы Татьяны
11:41, 12 ноября 2009Православие
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Церковь построена за счет пожертвований
В Ковеле Волынской области освящен храм во имя святой мученицы Татьяны.
Как сообщает сайт УПЦ, чин великого освящения храма возглавил преосвященнеший епископ Никодим. Сразу на новоосвященном престоле была проведена Божественная Литургия. В своем обращении владыка поздравил парафиян с этим величественным событием и пожелал, чтобы этот храм стал настоящей основой духовной жизни общины.
Храм св. мученице пострен за счет пожертвований. Строительство велось с 2002 года.
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