В Ковеле освящен храм на честь святой мученицы Татьяны

В Ковеле Волынской области освящен храм во имя святой мученицы Татьяны.

Как сообщает сайт УПЦ, чин великого освящения храма возглавил преосвященнеший епископ Никодим. Сразу на новоосвященном престоле была проведена Божественная Литургия. В своем обращении владыка поздравил парафиян с этим величественным событием и пожелал, чтобы этот храм стал настоящей основой духовной жизни общины.

Храм св. мученице пострен за счет пожертвований. Строительство велось с 2002 года.