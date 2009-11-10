Cегодня в Киево-Печерскую лавру прибудут мощи Димитрия Ростовского

Сегодня, в день памяти митрополита Димитрия Ростовского - автора «Жития святых», в Киево-Печерскую лавру прибудет часть мощей святителя - десница. В этом году, 10 ноября, Православная Церковь отмечает 300-летие со дня преставления митрополита Димитрия Ростовского.

В рамках празднования в 14.00 состоится вручение первого ордена Димитрия Ростовского. Церковной награды будет удостоена Вера Фльорова - представительница династии-хранительницы мощей святителя. Часть мощей — десница святителя — 73 года хранилась в двухкомнатной квартире в Чернигове. Спасая реликвию от большевиков в 1924 году, священники отдали ее на хранение семье Флеровых, глава которой основал Черниговский педуниверситет.

В Киево-Печерской лавре в 15.00 святыню встретят Управляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский Митрофан, наместник Киево-Печерской Лавры архиепископ Вышгородский Павел и братия монастыря. Святыня будет доступна для поклонения в течение трех дней в Крестовоздвиженском храме Лавры. Основное место пребывания десницы св. Димитрия, митрополита Ростовского — село Полонки на Черниговщине, где реликвия покоится в старинном храме ХVII века.

Кроме этого, в храме Полонков находится еще одна чудотворная святыня — мироточащая икона Святителя Димитрия.

Имя Дмитрия Ростовского время жизни и после смерти было связано с чудесами.

Традиционно святитель Димитрий считается покровителем студентов, школьников, писателей, журналистов и всех, чья жизнь связана с литературным трудом и учебой.

Также православные отмечают сегодня день памяти мученицы Параскевы.

В старину под икону Параскевы Пятницы клали плоды и хранили их до следующего года. Параскеву Пятницу считали покровительницей земного плодородия, покровительницей шитья, вязания и т. д., а также пособницей в подборе женихов, помогающей при бесплодии.