Сегодня - праздник учащихся, студентов и журналистов

9 ноября - традиционный праздник учащихся, студентов, преподавателей духовных школ, а также всех, чья жизнь тем или иным образом связана с «летописанием»: то ли событий современности или прошлого, анализа явлений настоящего или изучения исторических фигур и эпох.

Как сообщает сайт УПЦ, профессиональный праздник отмечают сегодня православные газетчики, журналисты, редакторы, издатели, а также исследователи, историки и другие последователи преподобного летописца, - Нестора Печерського, мощи которого покоятся в Ближних пещерах.

В Киевских духовных школах - это Актовый день. Однако традиционное богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры не было многолюдным – из-за объявленного в стране карантина все учебные заведения на три недели прекратили свою работу, и КДАиС в том числе. И хотя все торжества по случаю Актового дня перенесены, и молитвенно почтить своего небесного покровителя, поздравить друг друга с праздником своего учебного заведения в этот день собрались в храме студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии.

Богослужение по этому поводу возглавил ректор Киевских духовных школ, викарий Киевской Митрополии, архиепископ Бориспольский Антоний у сослужинии епископа Васильковского Пантелеимона.

Под сводом Трапезного храма раздавались песнопения и славословия преподобному Нестору, слова молитвы за всех, кто в «святой обители сей» учит и учится, слова проповеди и настановления для будущих священнослужителей...