Проходят мероприятия памяти Димитрия Ростовского

К 300-летию со дня упокоения святителя Димитрия, митрополита Ростовского, по благословению Святейшего Патриарха Киевского и всех Руси-Украины Филарета 8-10 ноября проходят праздничные мероприятия.

Как сообщает сайт УПЦ КП, в воскресенье, 8 ноября – в день памяти святого великомученика Димитрия Солунского – состоялась архиерейская Божественная литургия в храме Святителя Николая (Притыска) в г. Киеве.

Сегодня, 9 ноября, состоится научно-практическая конференция «Святитель Димитрий (Туптало) митрополит Ростовский и его время». Место проведения – Актовый зал Киевской православной богословской академии (ул. Трехсвятительская, 8).

10 ноября, вторник – день памяти святителя Димитрия Ростовского. Богослужение в г. Макарове, на родине святителя.