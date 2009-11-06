В Запорожье священники обвезли вокруг города икону Казанской Божией Матери

В Запорожье священники Украинской Православной Церкви Московского патриархата для предупреждения распространения на территории города гриппа отслужили молебен и обвезли икону Казанской Божией Матери вокруг города.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской епархии УПЦ МП, молебен против распространения "губительного поветрия" был совершен в Свято-Покровском кафедральном соборе Запорожье.

"После Литургии епископ Иосиф совершил вместе с архиепископом Василием (ЗЛОТОЛИНСКИМ) молебен об избавлении "от губительного поветрия", после чего несколько священнослужителей обвезли на автомобиле вокруг Запорожья икону Пресвятой Богородицы", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, за последние сутки на территории Запорожской области резко возросло число заболевших ОРВИ и гриппом: после того, как за сутки диагноз грипп и ОРВИ был поставлен в области 5 тыс. 300 жителям регион оказался на грани эпидемии.

Справка УНИАН. 30 октября блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР благословил проведение во всех храмах Украинской Православной Церкви специальной молитвы против распространения опасной болезни.

“Во всех православных храмах Украины будет читаться специальная молитва – «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы», которое традиционно отправляется в Православной церкви во время распространения опасных болезней”, - сообщили в пресс-службе УПЦ со ссылкой на циркулярное письмо Предстоятеля Украинской Православной Церкви, разосланное во все епархии УПЦ.