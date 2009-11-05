Четыре парафии УАПЦ присоединились к УПЦ КП
14:56, 05 ноября 2009Православие
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Во Львовской области
Во Львовской области четыре парафии УАПЦ присоединились к УПЦ Киевского Патриархата. Об этом сообщает сайт УПЦ КП со ссылкой на пресс-службу Дрогобичско-Самборской епрахии.
В заявлении по этому поводу, в частности говорится "В Старосамборском и Самборском районах решением уполномоченного уставного органа - парафиальных собраний, 4 (четыре) парафии вместе со священниками вышли из подчинения Украинской Автокефальной Православной Церкви и вошли в подчинение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дрогобичско-Самборской епархии, а именно: с.Мурованое Старосамборского района, с.Межгайцы Самбирского района, с.Баранивцы Самборского района, с.Воля Баранецкая Самборского района".
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