Четыре парафии УАПЦ присоединились к УПЦ КП

Во Львовской области четыре парафии УАПЦ присоединились к УПЦ Киевского Патриархата. Об этом сообщает сайт УПЦ КП со ссылкой на пресс-службу Дрогобичско-Самборской епрахии.

В заявлении по этому поводу, в частности говорится "В Старосамборском и Самборском районах решением уполномоченного уставного органа - парафиальных собраний, 4 (четыре) парафии вместе со священниками вышли из подчинения Украинской Автокефальной Православной Церкви и вошли в подчинение Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Дрогобичско-Самборской епархии, а именно: с.Мурованое Старосамборского района, с.Межгайцы Самбирского района, с.Баранивцы Самборского района, с.Воля Баранецкая Самборского района".