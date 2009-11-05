В Святогорске состоялась закладка православного храма

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В городе Святогорске Донецкой области состоялась торжественная закладка нового православного храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии Украинской Православной Церкви. Согласно сообщению, закладку храма совершил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры епископ Святогорский АРСЕНИЙ в сослужении братии монастыря. На закладке присутствовал Святогорский городской председатель Александр ДЗЮБА, горожане и паломники.

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