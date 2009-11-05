В Святогорске состоялась закладка православного храма
13:22, 05 ноября 2009Православие
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Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
В городе Святогорске Донецкой области состоялась торжественная закладка нового православного храма в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Об этом сообщила пресс-служба Донецкой епархии Украинской Православной Церкви.
Согласно сообщению, закладку храма совершил наместник Свято-Успенской Святогорской Лавры епископ Святогорский АРСЕНИЙ в сослужении братии монастыря. На закладке присутствовал Святогорский городской председатель Александр ДЗЮБА, горожане и паломники.
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